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Ozan Güven'in gizemli sevgilisi: Gizem Yıldırım

20.11.2020 14:36 | Son Güncelleme:
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Ozan Güven'in gizemli sevgilisi: Gizem Yıldırım

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı haberleriyle gündeme gelen oyuncu Ozan Güven'in yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü. Güven'in model Gizem Yıldırım ile aşk yaşadığı konuşuluyor

Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz'un ilişkisi geçtiğimiz aylarda şiddet iddialarıyla sona erdi.

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Yaşanan olaylardan sonra uzun bir süredir ekran önünde yer almayan Güven'in model Gizem Yıldırım ile yeni bir birlikteliğe başladığı öne sürüldü.

İkiliyi sosyal medya paylaşımları ele verdi. Yıldırım, Ozan Güven'in paylaştığı bir tabloyu kendi hesabından yayınladı.
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Edinilen bilgiye göre; bu tablo Güven'in yatak odasında bulunuyor.
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'Söylemezsem Olmaz' programının haberine göre; Oyuncunun, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz olayından sonra gelebilecek olumsuz tepkiler nedeniyle yeni ilişkisini gizli tutmak istediği iddia edildi.

Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz uzlaşamadıOzan Güven ile Deniz Bulutsuz uzlaşamadı


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