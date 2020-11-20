Ozan Güven'in gizemli sevgilisi: Gizem Yıldırım

Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz'un ilişkisi geçtiğimiz aylarda şiddet iddialarıyla sona erdi.

Yaşanan olaylardan sonra uzun bir süredir ekran önünde yer almayan Güven'in model Gizem Yıldırım ile yeni bir birlikteliğe başladığı öne sürüldü.

İkiliyi sosyal medya paylaşımları ele verdi. Yıldırım, Ozan Güven'in paylaştığı bir tabloyu kendi hesabından yayınladı.



Edinilen bilgiye göre; bu tablo Güven'in yatak odasında bulunuyor.



'Söylemezsem Olmaz' programının haberine göre; Oyuncunun, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz olayından sonra gelebilecek olumsuz tepkiler nedeniyle yeni ilişkisini gizli tutmak istediği iddia edildi.



