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Ozan Güven İstanbul'u tamamen mi terk ediyor?

09.05.2021 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettikten sonra İstanbul'u terk eden Ozan Güven evindeki eşyaları küçük küçük taşıyor.

Ozan Güven İstanbul'u tamamen mi terk ediyor?

Ozan Güven ile eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’un karşılıklı açtıkları darp davası sürüyor. Mahkeme sonuçlanana kadar oyunculuğa ara veren ve Cunda adası’na yerleşen Güven, ertelenen duruşma öncesi birkaç günlüğüne İstanbul’a geldi.

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Magazin Hattı’nın haberine göre Güven’in evinden eşya taşındığı görüldü. Bu durum ünlü oyuncunun İstanbul’dan tamamen taşındığı düşüncesini akıllara getirdi. Ancak Ozan Güven’in İstanbul’daki evini kapatmayacağı, Cunda’dan ev aldığı için bazı eşyalarını oraya taşıttığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Deniz Bulutsuz Ozan Güven
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