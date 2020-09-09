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Ozan Güven’in darp ettiği kız arkadaşına 1 yıl hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 14:51 | Son Güncelleme

Eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 13,5 yıla kadar hapsi istenen oyuncu Ozan Güven’in Bulutsuz’dan şikayetçi olduğu dosyasıyla ilgili iddianame hazırlandı.

Eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 13,5 yıla kadar hapsi istenen oyuncu Ozan Güven’in Bulutsuz’dan şikayetçi olduğu dosyasıyla ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede, Bulutsuz’un ‘basit yaralama’ suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.
Oyuncu Ozan Güven’in eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz, kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek Güven hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Güven hakkında ‘hakaret’, ‘kasten yaralama’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Oyuncu Güven ise Bulutsuz ile tartıştıkları esnada Bulutsuz’un kendisinin koluna ve yüzüne vurduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık, eylemin ‘basit yaralama’ kapsamında kalması nedeniyle dosyanın uzlaştırma büroya gönderilmesine karar vermiş ancak uzlaşma sağlanamamıştı.
Uzlaşma sağlanamamasının ardından savcılıkça Bulutsuz hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede yer alan doktor raporunda Güven’in basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı kaydedildi. Bulutsuz’un ‘basit yaralama’ suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edilen iddianame, İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

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