Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiaları hakkında kim, ne dedi?

Dijital medya uzmanı Deniz Bulutsuz'un eski erkek arkadaşı aktör Ozan Güven'den şiddet gördüğünü açıklamasıyla sosyal medyada, basında ve televizyon kanallarında kadına şiddet ve bazılarının şiddete sessiz kalması yeniden tartışılmaya başlandı. Sosyal medyada çok sayıda kadın hakları savunucuları ve sanatçılar Deniz Bulutsuz'a destek çıktı. Ozan Güven'in arkadaşı olduğu söylenen isimlerin bazılarının sessiz kalması ise tepki çekti. Ne oldu? Dijital medya uzmanı Deniz Bulutsuz bir süredir birlikte olduğu aktör Ozan Güven'den şiddet gördüğünü Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyurdu. [DIV]-0 Bulutsuz mesajında, 13 Haziran'da Ozan Güven tarafından kendi evinde bir saatten fazla süren ağır fiziksel şiddete maruz kaldığını ve Güven'in evden çıkmasına izin vermeyerek canına kastettiğini, fiziksel ve duygusal şiddet uyguladığını söyledi. Bulutsuz, "Kadına şiddetin hiçbir şekilde kabul edilemeyecek bir suç olduğu bir toplumda, ruh sağlığımı ancak psikolojik destek alarak koruyabildiğim bu hukuki süreç boyunca şimdiye kadar koruduğum sessizliğime ve mahremiyetime saygı duyulmasını istiyorum" dedi.

Bulutsuz, avukatı Mustafa Kurtuluş aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği dilekçesinde Ozan Güven'in 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'hürriyetten yoksun bırakma' ve 'hakaret' suçlarından yargılanmasını istedi. Sözcü gazetesinin özel haberinde Bulutsuz'un gözleri mor ve kanlı halde çekilen fotoğraflarının da darp raporunda yer aldığı bildirildi. Gazetenin özel haberinde Bulutsuz'un "Bacağım ve kalça kısmım dahil olmak üzere çok bölgeden yaralandım" dediği belirtildi. İddiaya göre çift 12 Haziran'da dışarıda yemek yedi, sonra evlerine döndüklerinde aralarında tartışma çıktı. Hürriyet gazetesinin haberine göre de şikayet dilekçesinde Bulutsuz, sohbet sırasında eski erkek arkadaşı hakkında konu açılınca Güven'in herkesin önünde kendisine hakaret ettiğini ve bu konuşmadan rahatsız olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı: "Bu söze bozulduğumu söylememin ardından alkolün etkisiyle bağırıp çağırmaya başladı. Onu sakinleştirmek isterken yatak odasındaki abajuru duvara vurarak kırdı. Beni ittirince abajur çeneme geldi. Sonra beni yatağa yatırarak üzerime oturarak sert bir tokat attı. Ardından bana vurmaya devam ederken kendi yüzüne de vuruyordu."

Bulutsuz, Güven'in cep telefonuna el koyduğunu ve evden çıplak ayak kaçtığını ifade etti. Ozan Güven ne dedi? Ozan Güven de eski sevgilisi hakkında şikayetçi oldu. Hürriyet gazetesinin haberine göre Ozan Güven dilekçesinde Bulutsuz'un eski sevgilisinden bahsetmesinden rahatsız oldu ve ifadesinde şunları söyledi: "'Bunları anlatmaya ne gerek var Deniz. Nasıl seviştiğinizi de anlat bari...' dedim. İddia ettiği gibi bir kelime kullanmadım. Eve gittik. Deniz iğneleyici laflar sokmaya başladı. Deniz'e, 'Bak yapma üzerime gelme' dedim. Yatağa gittiğimde uyumuyordu. Yorgana tekme atmasıyla abajur yere düştü. Sapı Deniz'in elinde kaldı." Güven, kavga sırasında abajurun Bulutsuz'un çenesine çarptığını söyledi ve "Bana 'Seni Türkiye'ye rezil edeceğim, 'kadın döven adam' diye söyleyeceğim, dedi. Bana vurmaya başladı. Yüzümden yaralandım" dedi. Güven kasten darp etmediğini ve küfürlü sözler sarf etmediğini söyledi. Nasıl tepkiler geldi? Yaşanan darp olayından sonra Ozan Güven'e şiddet uyguladığı için çok sayıda kişi sosyal medyada tepki gösterdi.

Hazal Kaya, Twitter hesabından şunları yazdı: "Ne yazacağımı bilemiyorum. 1 Saatten fazla fiziksel ve duygusal şiddet uygulamak nedir aklım almıyor. Umarım çabucak iyileşirsin Deniz. Çok üzgünüm. Ne zannediyorsunuz mesela bu kadın, çocuk, hayvan döven öldürenlerin 3 kolu 5 bacağı mı var? Hepsi toplumdan soyutlanmış psikopatlar mı? Asla! Çoğu çevresinden saygı, sevgi, takdir gören birileri. Önümüzdeki örnekte olduğu gibi." Kaya, şiddete karşı sessiz kalınmaması gerektiğini de şu mesajla dile getirdi: "Bu şiddeti uygulayan en yakınınız da olabilir, dostunuz, kardeşiniz de... Sırtını sıvazlayıp görmezden geleceğinize yaptığı şeyi kabul etmediğiniz belirtebilirsiniz. Gerçek dostluk bunu gerektirir." Ozan Güven'in yakın arkadaşı komedyen Cem Yılmaz da Twitter hesabından 'taraf olmadığını' söyledi ve şunları yazdı: "Sevgili arkadaşlar. Kadına şiddet meselesinin 'tarafı' olmak diye bir duruşum söz konusu bile değildir. Bu konu tartışmaya kapalı bir konudur. Arkadaşım üzerinden "Sen de bir şey söyle" isteğinizi anlamakla beraber, konu hakkında çok üzgün olmak dışında bir halim yoktur. Yapmayın.