Ozan Tufan baba oldu! "Biz artık 3 kişilik bir aileyiz"

Geçtiğimiz yıl nisan ayında nikah masasına oturan ve ilk çocuklarına kavuşmak için gün sayan futbolcu Ozan Tufan ile Rojin Tufan'dan müjdeli haber geldi.

Çiftin erkek bebeği oldu. Baba-oğul pozunu sosyal medya hesabından paylaşan 26 yaşındaki futbolcu, çocuğunun adını da açıkladı.

"HOŞ GELDİN CANIM OĞLUM"

Doğumdan sonra eşi ve oğlu ile çekilen bu karesini de yayınlayan ünlü futbolcu, gönderisine "Hoş geldin canım oğlum. Hoş geldin Aren Kuzey. Bana en güzel hediyeyi veren canım aşkım, sizleri çok seviyorum. Biz artık 3 kişilik bir aileyiz." notunu düştü.



Kısa sürede fotoğraflarıyla takipçilerinden yoğun ilgi gören Ozan Tufan'nın paylaşımına tebrik mesajları yağdı.

