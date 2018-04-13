Ozan Tufan sevgilisini bırakıp bagaja saklanmaya kalktı!

Yanında da yeni kız arkadaşı vardı.
Ozan Tufan sevgilisini bırakıp kaçtı
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AKLA KARAYI SEÇTİ
Fenerbahçeli Ozan Tufan, Ekim 2016’da Bursalı Senem Dişçi ile nişanlanmıştı. Ama evlilik hazırlığı yaparlarken geçen Kasım’da ayrılmışlardı.
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Bir ara adı şarkıcı Tuğba Yurt ile de anılan genç yıldız önceki akşam Levent Kiliza’daydı.
Yanında da yeni kız arkadaşı vardı.
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02.00’de lokantadan çıkmak isteyen ikili, birlikte görüntü vermemek için akla karayı seçti.
Ozan Tufan modaya uyup mutfak kapısını tercih etti.
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BAGAJA SAKLANMAK İSTEDİ!
Hedef şaşırtmak için kendi aracına binmeyen Ozan Tufan başka birinin otomobiline, üstelik bagajına saklanmak istedi. Ama flaşlar patlayınca bu kararından vazgeçti.
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Hızla uzaklaşırken, tek başına bıraktığı sevgilisi sinirlendi.
Genç kız habercilere bağırıp çağırdı, yüzünü saklamaya çalıştı.
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Otomobili ile valelerin bulunduğu kulübeye çarptı, ne var ki, hiç oralı olmadı, yoluna devam etti.
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