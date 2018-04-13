MAGAZİN

Ozan Tufan sevgilisini bırakıp bagaja saklanmaya kalktı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.04.2018 09:26 | Son Güncelleme

Ozan Tufan önceki akşam Levent Kiliza’daydı.

Yanında da yeni kız arkadaşı vardı.

Ozan Tufan sevgilisini bırakıp kaçtı

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AKLA KARAYI SEÇTİ

AKLA KARAYI SEÇTİ
Fenerbahçeli Ozan Tufan, Ekim 2016’da Bursalı Senem Dişçi ile nişanlanmıştı. Ama evlilik hazırlığı yaparlarken geçen Kasım’da ayrılmışlardı.
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Bir ara adı şarkıcı Tuğba Yurt ile de anılan genç yıldız önceki akşam Levent Kiliza’daydı.

Bir ara adı şarkıcı Tuğba Yurt ile de anılan genç yıldız önceki akşam Levent Kiliza’daydı.
Yanında da yeni kız arkadaşı vardı.
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02.00’de lokantadan çıkmak isteyen ikili, birlikte görüntü vermemek için akla karayı seçti.

02.00’de lokantadan çıkmak isteyen ikili, birlikte görüntü vermemek için akla karayı seçti.
Ozan Tufan modaya uyup mutfak kapısını tercih etti.
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BAGAJA SAKLANMAK İSTEDİ!

BAGAJA SAKLANMAK İSTEDİ!
Hedef şaşırtmak için kendi aracına binmeyen Ozan Tufan başka birinin otomobiline, üstelik bagajına saklanmak istedi. Ama flaşlar patlayınca bu kararından vazgeçti.
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Hızla uzaklaşırken, tek başına bıraktığı sevgilisi sinirlendi.

Hızla uzaklaşırken, tek başına bıraktığı sevgilisi sinirlendi.
Genç kız habercilere bağırıp çağırdı, yüzünü saklamaya çalıştı.
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Otomobili ile valelerin bulunduğu kulübeye çarptı, ne var ki, hiç oralı olmadı, yoluna devam etti.

Otomobili ile valelerin bulunduğu kulübeye çarptı, ne var ki, hiç oralı olmadı, yoluna devam etti.
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ozan tufan sevgilisi

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