Ozan Tufan sevgilisini bırakıp bagaja saklanmaya kalktı!

Yanında da yeni kız arkadaşı vardı.

Ozan Tufan sevgilisini bırakıp kaçtı

1 / 7 AKLA KARAYI SEÇTİ Fenerbahçeli Ozan Tufan, Ekim 2016’da Bursalı Senem Dişçi ile nişanlanmıştı. Ama evlilik hazırlığı yaparlarken geçen Kasım’da ayrılmışlardı.

2 / 7 Bir ara adı şarkıcı Tuğba Yurt ile de anılan genç yıldız önceki akşam Levent Kiliza’daydı. Yanında da yeni kız arkadaşı vardı.

3 / 7 02.00’de lokantadan çıkmak isteyen ikili, birlikte görüntü vermemek için akla karayı seçti. Ozan Tufan modaya uyup mutfak kapısını tercih etti.

4 / 7 BAGAJA SAKLANMAK İSTEDİ! Hedef şaşırtmak için kendi aracına binmeyen Ozan Tufan başka birinin otomobiline, üstelik bagajına saklanmak istedi. Ama flaşlar patlayınca bu kararından vazgeçti.

5 / 7 Hızla uzaklaşırken, tek başına bıraktığı sevgilisi sinirlendi. Genç kız habercilere bağırıp çağırdı, yüzünü saklamaya çalıştı.

6 / 7 Otomobili ile valelerin bulunduğu kulübeye çarptı, ne var ki, hiç oralı olmadı, yoluna devam etti.