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Ozanlardan ve Kültür Sanat Derneklerinden Özhasekiye destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 15:30 | Son Güncelleme

Avrasya Aşıklar Derneği öncülüğünde Kültür Sanat Dernekleri, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki’ye destek açıklamasında bulundu.Ulucanlar Kültür Merkezi’nde düzenlenen bir basın toplantısıyla görüşlerini açıklayan Avrasya Aşıklar Derneği Genel Başkanı Aşık Zeki Erdali şunları söyledi:"Bizler vatan ve milletin bekası için ömrünü bu yolda geçirmiş insanlarız.

Avrasya Aşıklar Derneği öncülüğünde Kültür Sanat Dernekleri, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki’ye destek açıklamasında bulundu.
Ulucanlar Kültür Merkezi’nde düzenlenen bir basın toplantısıyla görüşlerini açıklayan Avrasya Aşıklar Derneği Genel Başkanı Aşık Zeki Erdali şunları söyledi:
"Bizler vatan ve milletin bekası için ömrünü bu yolda geçirmiş insanlarız. Bugün burada yapmış olduğumuz toplantıya hepiniz hoş geldiniz. Biz aşıklar yıllardır Ankara’da sanatımızı icra ediyoruz. Ozanlar olarak ezan ve bayrak sevdalısıyız. Ülkemizde beka mücadelesi verilirken bizde suskun kalamazdık. Bir tarafta sol örgütler ve pkklılar bir tarafta beka mücadesi veren biz ozanlar. Bu memlekettin bekası için konuşmaya karar verdik."
31 Mart’taki seçimlerin ülkenin bekası için çok önemli olduğunu vurgulayan Erdali, "O nedenle Kayseri de büyük hizmetler yapmış. Belediyecilikte çığır açmış sayın Mehmet Özhaseki’yi destekleme kararı aldık. Sayın Özhaseki Kayseri’ye ülkemizin en büyük stadyumun yapmıştır. Erciyes dağını turizme kazandırmıştır. Bakanlık döneminde sıfır atık projesini hayata geçirmiştir. Gölbaşı’nda bulunan Mogan Gölü’nü kurtarmıştır. Yaptıkları hizmetler ortadadır. Sevgili kardeşlerim bizim hayal satan başkanlara ihtiyacımız yok. Bizler projelere bakarak Mehmet Özhaseki’nin Ankaraya çok büyük hizmet edeceğini görüyoruz. Mehmet Özhaseki sanatçı dostudur. Ozanlara, şairlere, ressamlara her daim destek olmuştur. Kültür sanat hayatı Ankara’da canlanacaktır. Bir ülkenin kalkınması kültür ve sanattan geçmektedir. Sayın Özhaseki’nin kültür yolu projesi bizi heyecanlandırmıştır. O nedenle sayın Özhaseki’yi destekliyoruz" diye konuştu.

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