HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Özbek asıllı DEAŞ’lı sahte pasaportla yakalandı

Özbek asıllı DEAŞ’lı sahte pasaportla yakalandı

11.01.2021 12:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terör örgütü DEAŞ’a üye olmak suçundan polisiye soruşturma geçiren ve sınır dışı edilmek üzere teslim edildiği Geri Gönderme Merkezinden kaçan Özbekistan uyruklu şüpheli havalimanında sahte pasaportla yurt dışına kaçarken yakalandı.Terör örgütü DEAŞ’a üye olduğu gerekçesi ile 4 yıl önce düzenlenen bir operasyonla yakalanan Özbekistan uyruklu B.

Terör örgütü DEAŞ’a üye olmak suçundan polisiye soruşturma geçiren ve sınır dışı edilmek üzere teslim edildiği Geri Gönderme Merkezinden kaçan Özbekistan uyruklu şüpheli havalimanında sahte pasaportla yurt dışına kaçarken yakalandı.
Terör örgütü DEAŞ’a üye olduğu gerekçesi ile 4 yıl önce düzenlenen bir operasyonla yakalanan Özbekistan uyruklu B. M., polisteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bağlı Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. İddiaya göre Özbek asıllı örgüt üyesi, söz konusu merkezden kaçarak izini kaybettirdi. Şüpheli, Türkiye’den Almanya’ya kaçmak için sahte pasaport temin etti. Daha sonra 6 Ocak Pazartesi sabahı saat 06:40 sıralarında İstanbul Havalimanı’na gelen şüpheli, burada polise T.K. adına düzenlenmiş pasaport gösterdi. Özbekistan uyruklu “yolcunun” pasaport kontrolünde durumundan şüphelenilerek yapılan parmak izi incelemesinde, gerçek kimlik bilgilerinin DEAŞ örgütüne üye olmak suçundan soruşturma geçirmiş Özbekistan uyruklu B.M. olduğu tespit edildi.
Yakalanan B.M.’nin, DAEŞ terör örgütüne üye olmak suçundan 2017 yılında işlem gördüğü, İl Göç İdaresi’ne bağlı Geri Gönderme Merkezi’nden bir süre önce kaçarak sahte evraklarla yurt dışına gitmeye çalıştığı ifade edildi. Beş gün önce yakalanan zanlının, sınır dışı edilmek üzere tekrar İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildiği kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı
Koronavirüs nedeniyle İstanbul'dan kaçıp Antalya'ya gelmişlerdi! Kahreden haberKoronavirüs nedeniyle İstanbul'dan kaçıp Antalya'ya gelmişlerdi! Kahreden haber
06 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 6?06 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 6?

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Ünlü sunucudan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Ünlü sunucudan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Yılın ilk Kabine toplantısı bugün!

Yılın ilk Kabine toplantısı bugün!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan WhatsApp açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan WhatsApp açıklaması

Altın sert düştü!

Altın sert düştü!

WhatsApp'tan flaş güncelleme açıklaması!

WhatsApp'tan flaş güncelleme açıklaması!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Acı haber: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralı

Acı haber: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Endonezya’da kaybolan uçağın düştüğü açıklandı

Endonezya’da kaybolan uçağın düştüğü açıklandı

İşkenceci eşini öldüren kadının anlattıkları kan dondurdu

İşkenceci eşini öldüren kadının anlattıkları kan dondurdu

Korkutan açıklama: Sebebi mutasyonlu virüs olabilir

Korkutan açıklama: Sebebi mutasyonlu virüs olabilir

Diğer Haberler

İstanbul'da yeni koronavirüs yasağı! 65 yaş üstü ve 20 yaş altına toplu taşıma araçlarına binemeyecekler

İstanbul'da yeni koronavirüs yasağı!

Koronavirüs nedeniyle İstanbul'dan kaçıp Antalya'ya gelmişlerdi! Anne ve oğlundan kahreden haber

Koronavirüs nedeniyle İstanbul'dan kaçıp Antalya'ya gelmişlerdi! Kahreden haber

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kara'dan 'kan sulandırıcı' uyarısı: Uzak durun

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kara uyardı: Uzak durun

Mahalleyi havaya uçurmak istemişti! Yine ortalığı birbirine kattı

Mahalleyi havaya uçurmak istemişti! Yine ortalığı birbirine kattı

İSKİ su kesintisi 11 Ocak 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi listesi!

Bakan Selçuk çağrıda bulunmuştu! 81 ilde bayrak töreni yapıldı

Bakan Selçuk çağrıda bulunmuştu! 81 ilde bayrak töreni yapıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.