HABER

Özbek bakan yardımcısının fetih yolculuğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 14:01 | Son Güncelleme

Özbekistan Kültür Bakanlığı Birinci Bakan Yardımcısı Ozodbek Nazarbekov, Osmangazi Belediyesi’nin vizyon projelerinden Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin klâsik müzeciliğin ötesinde, âdetâ tarihî yaşatan bir eser olduğunu söyledi.Bursa’nın fethinin 3 boyutlu anlatıldığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olma özelliğiyle kısa sürede yurt içi ve yurt dışında ilgi odağı olmayı başardı.

Özbekistan Kültür Bakanlığı Birinci Bakan Yardımcısı Ozodbek Nazarbekov, Osmangazi Belediyesi’nin vizyon projelerinden Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin klâsik müzeciliğin ötesinde, âdetâ tarihî yaşatan bir eser olduğunu söyledi.
Bursa’nın fethinin 3 boyutlu anlatıldığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olma özelliğiyle kısa sürede yurt içi ve yurt dışında ilgi odağı olmayı başardı. Binlerce ziyaretçinin akın ettiği Fetih Müzesi’nin son misafirleri bir dizi ziyaret için Bursa’ya gelen Özbekistan Kültür Bakanlığı Birinci Bakan Yardımcısı Ozodbek Nazarbekov oldu. Müzede ilk olarak Osmanlı döneminin önemli olaylarının anlatıldığı tabloları inceleyen Özbek Bakan Yardımcısı’na, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar eşlik etti. Başkan Dündar, çevre dostu olarak inşâ edilen binanın mimarî ve teknik özellikleri hakkında Nazarbekov’a bilgiler verdi. Daha sonra 42 metre açıklığındaki kubbe bölümüne çıkan Özbekistan Kültür Bakanlığı Birinci Bakan Yardımcısı Ozodbek Nazarbekov, Bursa’nın fetih gününün canlandırıldığı panoramik resmi büyük bir ilgiyle inceledi.
Fetih Müzesi’nin her anlamda etkileyici olduğunu belirten Özbek Bakan Yardımcısı Ozodbek Nazarbekov, “Misâfirperverliği için hem kendim hem de Özbekistan halkı adına Türk halkına çok teşekkür ediyorum. Fetih Müzesi, insanlara geçmişini öğreten çok önemli bir eser olmuş. Böyle güzel bir eseri gezme fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Burasının birçok müze yatırımcısına örnek teşkil edeceğini düşünüyorum. Bu olağanüstü müzeyi kazandıran Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ı tebrik ediyorum” dedi.
Başkan Dündar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ozodbek Nazarbekov’a Osman Gazi’nin tahta oturuşunu temsil eden bir biblo hediye etti.

PARTNER Bu nasıl moda? Bu nasıl moda?
MHP Milletvekili MYK Üyesi Prof. Dr. Sefer Aycan: “Bir kadın cinayeti bile çoktur”MHP Milletvekili MYK Üyesi Prof. Dr. Sefer Aycan: “Bir kadın cinayeti bile çoktur”
Şehit Caner Selimoğlu’nun naaşı, Kars’taki baba ocağına getirildiŞehit Caner Selimoğlu’nun naaşı, Kars’taki baba ocağına getirildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

Kral eşine acımadı! Monarşiye sadakatsizlik yapınca...

Kral eşine acımadı! Monarşiye sadakatsizlik yapınca...

Serkan Kırıntılı dünya futbol tarihine geçti

Serkan Kırıntılı dünya futbol tarihine geçti

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar

Her şey bir anda oldu! Raylara atladı

Son dakika: Hayrettin Kaldırımcı ve Muharrem Köse hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Kritik isimler hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Numan Kurtulmuş'tan Trump'ın yazdığı mektupla ilgili açıklama

AK Parti'den Trump'ın mektubuyla ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: 22.01'de teröristlerle karşılaşırsak etkisiz hale getireceğiz

MSB'den 22.01 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron ve İran'a sert tepki!

Erdoğan'dan sert tepki: Teröristlerle görüşüyor

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.