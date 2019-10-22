Özbek bakan yardımcısının fetih yolculuğu

Özbekistan Kültür Bakanlığı Birinci Bakan Yardımcısı Ozodbek Nazarbekov, Osmangazi Belediyesi’nin vizyon projelerinden Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin klâsik müzeciliğin ötesinde, âdetâ tarihî yaşatan bir eser olduğunu söyledi.

Bursa’nın fethinin 3 boyutlu anlatıldığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olma özelliğiyle kısa sürede yurt içi ve yurt dışında ilgi odağı olmayı başardı. Binlerce ziyaretçinin akın ettiği Fetih Müzesi’nin son misafirleri bir dizi ziyaret için Bursa’ya gelen Özbekistan Kültür Bakanlığı Birinci Bakan Yardımcısı Ozodbek Nazarbekov oldu. Müzede ilk olarak Osmanlı döneminin önemli olaylarının anlatıldığı tabloları inceleyen Özbek Bakan Yardımcısı’na, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar eşlik etti. Başkan Dündar, çevre dostu olarak inşâ edilen binanın mimarî ve teknik özellikleri hakkında Nazarbekov’a bilgiler verdi. Daha sonra 42 metre açıklığındaki kubbe bölümüne çıkan Özbekistan Kültür Bakanlığı Birinci Bakan Yardımcısı Ozodbek Nazarbekov, Bursa’nın fetih gününün canlandırıldığı panoramik resmi büyük bir ilgiyle inceledi.

Fetih Müzesi’nin her anlamda etkileyici olduğunu belirten Özbek Bakan Yardımcısı Ozodbek Nazarbekov, “Misâfirperverliği için hem kendim hem de Özbekistan halkı adına Türk halkına çok teşekkür ediyorum. Fetih Müzesi, insanlara geçmişini öğreten çok önemli bir eser olmuş. Böyle güzel bir eseri gezme fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Burasının birçok müze yatırımcısına örnek teşkil edeceğini düşünüyorum. Bu olağanüstü müzeyi kazandıran Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ı tebrik ediyorum” dedi.

Başkan Dündar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ozodbek Nazarbekov’a Osman Gazi’nin tahta oturuşunu temsil eden bir biblo hediye etti.

