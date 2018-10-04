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Özbek gazetecilere Türkiye'nin girişimci ve insani dış politikası anlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 22:01 | Son Güncelleme

Özbek gazetecilere Türkiye'nin girişimci ve insani dış politikası anlatıldı

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Özbek gazetecileri "Türkiye'nin girişimci ve insani dış politikası" konusunda bilgilendirdi.

Şen, düzenlediği basın toplantısında Türk halkının insani yardımlar konusunda tarihten ve kültürden kaynaklanan güçlü bir geleneğe sahip olduğunu belirtti.

Türkiye'nin çeşitli nedenlerle zor durumda kalan ülkelere yardımda bulunmayı insani bir görev ve uluslararası toplumun istikrarında önemli bir unsur olarak gördüğünü vurgulayan Şen, "Bugün Türkiye konuk ettiği mülteci sayısı itibarıyla dünyada ilk sıradadır." dedi.

Şen, 2000'li yıllardan itibaren bölgesel ve küresel boyutta artan şekilde yürütülen insani yardım faaliyetlerinin, başta Afrika kıtasında olmak üzere uygulamaya geçirdiği insani ve kalkınma yardımı ortaklığındaki projeler, insani diplomasi ve Suriye'de yaşanan insani kriz karşısında uluslararası toplum adına yüklendiği külfet ve sorumlulukların Türkiye'yi, küresel insani sistemin başlıca aktörleri arasında önemli konuma yerleştiğini dile getirdi.

Türkiye'nin insani yardımlarının, Küresel İnsani Yardımlar Raporu'na göre, 2017'de 8,07 milyar dolara yükseldiğini ve böylece Türkiye'nin insani yardımlarda dünyada geleneksel olarak en büyük bağışçı ülke olarak bilinen ABD'yi (6,68 milyar dolar) ikinci sırada bırakarak birinci sıraya yükseldiğini vurgulayan Şen, insani yardımların milli gelire oranı temelinde yapılan sıralamada da Türkiye'nin yüzde 0,85 ile birinci sırayı aldığını ve dünyanın "en cömert ülkesi" unvanını koruduğunu kaydetti.

Türkiye'nin ikili olarak gerçekleştirdiği insani yardımların yanında BM kuruluşları aracılığıyla yaptığı yardımları da arttırarak sürdürdüğünü belirten Şen, Türkiye'nen 2014'te BM İnsani Yardım Eşgüdüm Ofisi'ne en fazla gönüllü bağış yapan ülkelerin yer aldığı Dönör Destek Grubu'na üye kabul edildiğini hatırlattı. Şen, Türkiye'nin sadece bölgesinde değil, dünyanın hemen her coğrafyasında ihtiyaç sahiplerine yardımlarını ulaştırmaya gayret gösterdiğini vurgulayarak, Türkiye'nin bu çerçevede Sudan, Somali, Libya, Yemen, Myanmar, Filistin, Suriye ve diğer ülkelere insani yardımlarını sürdüğünün altını çizdi.

Türkiye'nin çeşitli ülkelere yaptığı insani yardımlardan örnekler veren Şen, Özbek gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtladı.

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Özbekistan Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen

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