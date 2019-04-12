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"Özbek gazetecilerin gözünden Türkiye" resim sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 21:02 | Son Güncelleme

"Özbek gazetecilerin gözünden Türkiye" resim sergisi

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te "Özbek fotoğrafçı ve gazetecilerin gözünden Türkiye" resim sergisi açıldı.

Taşkent’teki Fotoğrafçılar Evi’nde düzenlenen resim sergisinin açılışına Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, TİKA Taşkent Program Koordinatörü Ali İhsan Çağlar, Özbekistan Güzel Sanatlar Akademisi Başkanı Akmal Nur, ülkedeki yabancı misyon şefleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Taşkent Basın Müşavirliğince gerçekleştirilen serginin açılışında konuşan Er, Özbekistan’da ilk defa “Özbekistanlı fotoğrafçı ve gazeteciler gözünden Türkiye” konulu sergisinin düzenlendiğini, serginin iki ülke halkları arasındaki ilişkilerin pekişmesine hizmet edeceğine inandığını belirtti.

Taşkent Büyükelçiliği Basın Müşaviri Davud Gazi Benli de iki ülke arasındaki ilişkilerin son yıllarda hızla geliştiğini kaydederek, bu ilişkilerin gelişmesinde gazetecilerin de rolünün önemini vurguladı.
Benli, son yıllarda 30’dan fazla Özbek gazetecinin Türkiye’ye davet edildiğini anımsatarak, sergideki resimlerin Özbek gazetecilerin Türkiye ziyaretlerinde çektikleri fotoğraflardan oluştuğunu belirtti.

Akmal Nur da Özbek ve Türk halklarının aynı dili konuşan halklar olduğuna dikkati çekerek, serginin iki ülke arasındaki sosyal ve kültürel ilişkilerin daha da gelişmesine katkıda bulunacağını kaydetti.

Resim sergisi çerçevesinde davetlilere Türk tatlıları ikram edildi.

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Özbekistan Türkiye

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