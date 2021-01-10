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Özbek kadına kapkaç şoku

10.01.2021 12:30 | Son Güncelleme:
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Esenyurt’ta yolda yürüyen Özbek uyruklu genç kadın hayatının şokunu yaşadı.

Esenyurt’ta yolda yürüyen Özbek uyruklu genç kadın hayatının şokunu yaşadı. Elinde bulunan cep telefonunu, arkasından gelen hırsıza kaptıran genç kadın hırsızın yola atlayarak kaçmasıyla bakakaldı. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz ay Esenyurt Bizimkent Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Özbekistan uyruklu genç kadın, arkadaşıyla buluşmak için minibüsten inip yürümeye başladı. Bu sırada iddiaya göre kadının tek olduğunu ve elinde pahalı bir cep telefonu taşıdığını gören zanlı, takibe başladı. Metrelerce süren takibin ardından ıssız bir yoldan geçtiği sırada arkasından gelen zanlı, kadının cep telefonunu çalarak kaçmaya başladı. Bu sırada hayatını da tehlikeye atan kapkaççı, E-5 bağlantı yoluna atlayarak trafiği de tehlikeye attı. Yaşadığı şoku üzerinden atamayan Özbekistan uyruklu kadın, kapkaççının arkasından bakakaldı.

Evinde yakalandı
Yaşanılan olayın ardından karakola giden genç kadın şikayetçi oldu. Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri kamera görüntülerini inceleyerek kapkaççıyı belirledi. Daha önce de hırsızlık ve kapkaç suçlarına karıştığı belirlenen kişi, evine yapılan baskında yakalandı. Yaşanan kapkaç anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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