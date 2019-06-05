Özbek öğrencinin Türkçe sevdası

Özbeklerin Türkiye’ye olan sevgisi her geçen gün artarken, diziler sayesinde Türkçe öğrenen 17 yaşındaki Dilşade, Türkiye’ye olan sevgisini dile getirdi. Dilşade, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kitaplarını da okuduğunu ifade etti.

Dünya uygarlığına katkıda bulunmuş düşünürler, bilim ve devlet adamları, şairlerin yaşadığı Özbekistan’da kıymetli bilimsel ve edebi kitaplar, minyatürler, emsalsiz mimari eserler günümüze kadar ulaşırken, Özbeklerin Türkiye’ye olan sevgisi her geçen gün artarak devam ediyor. Matbaayı Özbekistan’a ilk getiren İshakhan Töre İbret’in adını taşıyan okulda eğitim gören 17 yaşındaki Dilşade, 2017 yılında açılan ve hem dil hem de matematik, coğrafya gibi alanlarda derslerin verildiği okulda kendi imkanlarıyla Türkçe öğrenmeyi başardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kitaplarını da okuyan Dilşade, Türkçe’yi dizilerden öğrendiğini ifade etti.

Türkçe’yi kendi dili gibi konuşan Dilşade, Türkiye’ye olan sevgisini dile getirerek, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kitaplarını okuyorum. Türk dizilerini çok seviyorum. Kara Sevda, Kösem, İçerde, Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisini izliyorum” ifadelerini kullandı.

211 öğrencinin bulunduğu okullarında İngilizce, Rusça, Korece, Almanca dersleri bulunduğunu anlatan Dilşade, kendisi gibi dizilerden Türkçe öğrenen Özbek öğretmeni ile Türkçe konuşarak pratik yaptığını belirtti.