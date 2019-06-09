HABER

Özbek ressamlardan Kıbrıs’a özel sergi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 10:50 | Son Güncelleme

ÖZBEKİSTANLI ressamlar Mukhammad ve Murod Fazilov’un Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı 35 eserden oluşan sergi, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr.

Özbek ressamlardan Kıbrıs’a özel sergi

LEFKOŞA, (DHA)-ÖZBEKİSTANLI ressamlar Mukhammad ve Murod Fazilov’un Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı 35 eserden oluşan sergi, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, serginin 11 Haziran Salı günü, saat 09.00’da, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Sergi Salonu’nda açılacağı duyuruldu. Grafik resimler oluşturmak için iş birliği yapan Mukhammad ve Murod Fazilov’un sergisinde yer alan enstalasyonlar, video sanatı, grafik ve resimsel eserlerde, insan-dünya-evren ilişkisi anlatılıyor.

MUKHAMMAD FAZİLOV HAKKINDA

1959'da Özbekistan'ın Pathabad şehrinde doğan Mukhammad Fazilov, Semerkant Mimari ve Yapı Enstitüsü’nden mezun oldu. 1987'den beri Mimarlar Birliği üyesi, 1988'den beri Tasarımcılar Birliği üyesi, 1998'den beri Sanat Akademisi üyesi. Birçok kişisel serginin sahibi olan Fazilov, 1999’da Taşkent Müzesi’nde, 2004’de Özbekistan Sanat Akademisi’nde, 2014-2015’de Özbekistan Güzel Sanatlar Galerisi’nde sergi düzenledi. Özbekistan’da ve yurtdışında birçok özel koleksiyonlarda eserleri bulunan sanatçı, 1983'den beri Cumhuriyetçi ve Uluslararası sergilere düzenli olarak katılıyor.

NOVAİ ULUSAL DEVLET ÖDÜLÜ ALDI

1957 yılında Özbekistan'da doğan Murod Fazilov ise 1987-2000’li yıllar arasında Özbekistan'da Kokand şehrinin baş mimarıydı. 1998'den beri Mimarlar Birliği üyesi olan Murod Fazilov, 1989'da Almanya'nın Halle şehrinde genç mimarların yarışmasına katılarak ikinci oldu. 1991 yılında Kokand şehrinde, hazırladığı bir kompleks için, A. Navoi ulusal devlet ödülüne layık görüldü.

Özbek ressamlardan Kıbrıs’a özel sergiÖzbek ressamlardan Kıbrıs’a özel sergiÖzbek ressamlardan Kıbrıs’a özel sergiÖzbek ressamlardan Kıbrıs’a özel sergi

Anadolu dağ turnası görüntülendi!Anadolu dağ turnası görüntülendi!
25 metrelik uçuruma düşüp, ağır yaralandı25 metrelik uçuruma düşüp, ağır yaralandı
Bisikletiyle morga götürüldüBisikletiyle morga götürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık duyurdu! Yusuf Kayran öldürüldü

Bakanlık duyurdu! Yusuf Kayran öldürüldü

'Güneş'i gülüşüne nasıl sığdırdın?

'Güneş'i gülüşüne nasıl sığdırdın?

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Kararı gündeme bomba gibi düştü! Uğur Dündar'dan flaş karar

Kararı gündeme bomba gibi düştü! Uğur Dündar'dan flaş karar

Acı haber gece yarısı geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Acı haber gece yarısı geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Üniversite öğrencisinin korkunç ölümü

Üniversite öğrencisinin korkunç ölümü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kırklareli'nde hurdalıktan sızan gaz 2 kişiyi zehirledi

İstanbul'a böyle getirildiler! Karantinadalar

Sivas'ta korkunç ölüm! Dokuzuncu kattan düştü

Sivas'ta korkunç ölüm! Dokuzuncu kattan düştü

Kahramanmaraş'ta bayram tatili dönüşü kaza! 3 ölü, 4 yaralı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Taksim’de fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

Böyle yakalandılar! 15 kadın...

Çocukluk arkadaşını öldürdü, 'Cinayet mi işledik' dedi

'Bir kez çekin niye bu kadar çok çekiyorsunuz' tepkisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.