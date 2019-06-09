Özbek ressamlardan Kıbrıs’a özel sergi

LEFKOŞA, (DHA)-ÖZBEKİSTANLI ressamlar Mukhammad ve Murod Fazilov’un Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı 35 eserden oluşan sergi, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, serginin 11 Haziran Salı günü, saat 09.00’da, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Sergi Salonu’nda açılacağı duyuruldu. Grafik resimler oluşturmak için iş birliği yapan Mukhammad ve Murod Fazilov’un sergisinde yer alan enstalasyonlar, video sanatı, grafik ve resimsel eserlerde, insan-dünya-evren ilişkisi anlatılıyor.

MUKHAMMAD FAZİLOV HAKKINDA

1959'da Özbekistan'ın Pathabad şehrinde doğan Mukhammad Fazilov, Semerkant Mimari ve Yapı Enstitüsü’nden mezun oldu. 1987'den beri Mimarlar Birliği üyesi, 1988'den beri Tasarımcılar Birliği üyesi, 1998'den beri Sanat Akademisi üyesi. Birçok kişisel serginin sahibi olan Fazilov, 1999’da Taşkent Müzesi’nde, 2004’de Özbekistan Sanat Akademisi’nde, 2014-2015’de Özbekistan Güzel Sanatlar Galerisi’nde sergi düzenledi. Özbekistan’da ve yurtdışında birçok özel koleksiyonlarda eserleri bulunan sanatçı, 1983'den beri Cumhuriyetçi ve Uluslararası sergilere düzenli olarak katılıyor.