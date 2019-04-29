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"Özbek ressamların fırçasından Türkiye" resim sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 20:28 | Son Güncelleme

Taşkent'te "Özbek ressamların fırçasından Türkiye" resim sergisi açıldı

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te "Özbek ressamların fırçasından Türkiye" resim sergisi açıldı.

Taşkent'teki Tasviri Sanat Galerisi’nde Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği organizasyonuyla Bursa ve Hatay’da alan çalışmalarında bulunan Özbek ressamların yağlı boya ve minyatür resimlerinin yer aldığı "Özbek ressamların fırçasından Türkiye" resim sergisinin açılışı yapıldı.

Taşkent Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliğince düzenlenen serginin açılışına Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, Özbekistan Güzel Sanatlar Akademisi Başkanı Akmal Nur, Özbek ressamlar ve sanatseverler ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Büyükelçi Er, sergilenen eserlerin Bursa ve Hatay hakkında tasavvur oluşmasına yardımcı olacağını belirterek, söz konusu serginin iki halk arasındaki ilişkilerin pekişmesine katkıda bulunacağına inandığını dile getirdi. Büyükelçi, serginin düzenlenmesine emeği geçenlere teşekkür etti.

Taşkent Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Cesim Çelebi de 9 Özbek ressamın 2017 yılının eylül ve ekim aylarında iki grup halinde Bursa ve Hatay’da 10 gün boyunca saha çalışmalarında bulunduğunu hatırlatarak, bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan 70 adet yağlı boya ve minyatür eserlerin bugün sergilendiğini aktardı.

Serginin ardından söz konusu eserlerin Bursa ve Hatay’da da sergileneceğini vurgulayan Çelebi, eserlerin daha sonra bu iki kentin valiliklerine hediye edileceğini de sözlerine ekledi.

Akmal Nur da Özbek ve Türk halklarının aynı dili konuşan halklar olduğuna dikkati çekerek, serginin iki ülke arasındaki sosyal ve kültürel ilişkilerin daha da gelişmesine katkıda bulunacağını kaydetti

Resim sergisi çerçevesinde davetlilere Türk tatlıları ikram edildi.

Sergi 4 Mayıs’a kadar açık kalacak.

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