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Özbek sevgilisini yaralayıp, arkadaşını öldürdüğü anlar kamerada (Arşiv)

YAŞAM HABERLERİ  | 08.12.2018 11:57 | Son Güncelleme

TÜRKİYE sınırındaki Gürcistan’ın Batum kentinde bir kumarhanede Levent Ulutürk'ün Özbek sevgilisini bıçakla yaraladığı, sevgilisinin aynı ülke vatandaşı kız arkadaşını da öldürdüğü ana ait yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı.

BATUM, (Gürcistan), (DHA)- TÜRKİYE sınırındaki Gürcistan’ın Batum kentinde bir kumarhanede Levent Ulutürk'ün Özbek sevgilisini bıçakla yaraladığı, sevgilisinin aynı ülke vatandaşı kız arkadaşını da öldürdüğü ana ait yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olay, 24 Kasım günü Artvin’in Sarp Sınır Kapısı’na 17 kilometre uzaklıktaki Gürcistan’ın Acara Özerk Cumhuriyeti’nin Batum kentinde meydana geldi. İddiaya göre, Levent Ulutürk,(57), Türkiye'den Batum'daki bir kumarhaneye gitti. Ancak burada Özbek vatandaşı sevgilisi Khalida Mahkamova (38) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine sevgilisinin arkadaşı olan vatandaşı İrade Ziyadullayeva (31) araya girip ikiliyi yatıştırmak istedi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Levent Ulutürk, cebinden çıkardığı bıçakla sevgilisi ve arkadaşını yaraladı. Aldığı bıçak darbeleri ile kanlar içerisinde kalan İrade Ziyadullayeva olay yerinde öldü, Khalida Mahkamova ise ağır yaralandı. Kumarhane güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen Levent Ulutürk., olay yerine gelen Gürcü polisi tarafından gözaltına alındı. Levent Ulutürk, tutuklandı. CİNAYET ANI KAMERADA Olay kumarhanenin güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Levent Ulutürk, oyun oynayan iki kadını yanlarına gidip bıçaklıyor. Olaydan sonra yaşanan panik anları ise kumarhanedeki müşterilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kanlar içerisinde kalan ağır yaralı Khalida Mahkamova’ya müdahale anı ile saldırıda hayatını kaybeden İrade Ziyadullayeva’nın etrafına toplanan kalabalık görülüyor.

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