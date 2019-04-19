Özbek-Türk 5. Uluslararası Hematoloji Kongresi

Özbekistan-Türkiye 5. Uluslararası Hematoloji Kongresi, Özbekistan'ın başkenti Taşkent’te başladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) destekleriyle Özbekistan Sağlık Bakanlığı, Hematoloji ve Kan Nakli Bilimsel Araştırma Enstitüsü ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi iş birliğinde "Hematolojide yüksek tanı ve tedavi yöntemlerinin kullanımı" konulu Özbek-Türk Hematoloji Kongresi düzenlendi.

Kongreye aralarında Almanya, Fransa, Güney Kore, Rusya, Hindistan, Belarus, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülkeden 150’den fazla bilim insanı, doktor ve uzman katıldı.

Kongrenin açılışında konuşan Özbekistan Sağlık Bakanlığı Bilim ve Eğitim Kurumları Genel Müdürü Oktam İsmailov, ülkesinde sağlık sisteminin geliştirilmesi ve hizmetlerin kalitesinin arttırılması amacıyla önemli reformların yapıldığını belirtti.

İsmailov, dünyaca saygın bilim insanlarının yer aldığı kongrenin Özbekistan’da hematolojinin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağını kaydederek, kongreyi organize eden TİKA ve Türk üniversiteleri yetkililerine teşekkür etti.