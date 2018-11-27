Özbek ve Türk iş adamları toplantısı

Özbek ve Türk iş adamları, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bir araya geldi

Özbekistan İnşaat Malzemeleri Birliği, Özbek-Türk İşadamları Derneği (UTİD) ve Doğu Karadeniz İhracatçıları Birliği (DKİB) tarafından düzenlenen toplantıya iki ülkeden çok sayıda iş adamı katıldı.

Özbekistan İnşaat Malzemeleri Birliği Başkanı Botir Zaripov, burada yaptığı konuşmada, ülkesindeki değişim ve reformların, inşaat sektörünün hızla gelişmesini sağladığını belirterek bu çerçevede inşaat sektöründe kayda değer deneyime sahip Türk iş adamlarıyla iş birliği yapmak istediklerini söyledi.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen de iki ülke arasında geçen yıl 1,5 milyar dolar olan dış ticaret hacminin, bu yılın sonuna kadar 2 milyar dolara ulaşmasını öngördüklerine işaret ederek bu rakamı gelecek yıllarda 5 milyar dolara çıkartmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Büyükelçi Şen, son dönemde ülkedeki inşaat sektörünün hızla geliştiğini kaydederek Türk iş dünyasının Özbekistan'da başarılı olup bu sektörde büyük bir paya sahip olabileceğini vurguladı.