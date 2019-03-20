HABER

Özbek’e anlamlı hediye

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.03.2019 12:14 | Son Güncelleme

Büyük Birlik Partisi (BBP) Yıldırım Belediye Başkan Adayı Ayhan Özbek, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.Özbek, BBP Nilüfer İlçe Başkanı Mustafa aydın, meclis üyesi adayları Murat Çalışkan, Nusret Özer, Vahdettin Yağcı ile beraber Arabayatağı Bursa Posof’ular Derneğini ziyaret etti.

Özbek’e anlamlı hediye

Büyük Birlik Partisi (BBP) Yıldırım Belediye Başkan Adayı Ayhan Özbek, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Özbek, BBP Nilüfer İlçe Başkanı Mustafa aydın, meclis üyesi adayları Murat Çalışkan, Nusret Özer, Vahdettin Yağcı ile beraber Arabayatağı Bursa Posof’ular Derneğini ziyaret etti. Dernek Başkanı Ayhan Yener, Özbek’e başarılar dileyip Türk Bayrağı hediye etti.
Yıldırım’da değişim şart sloganıyla seçim çalışmalarına devam eden Eczacı Ayhan Özbek, “Aklımızla, liyâkatimizle, gönlümüzle biz bu yola çıktık. Bu sene Yıldırım’ın değişime dönüşümüne herkes şahit olacak” dedi.
Dernek ziyaretinden sonra çalışmalarını Yavuz Selim Mahallesi’nde sürdüren Özbek, gördüğü samimi ilgiden memnun odluğunu söyledi. Özbek, “Biz Yıldırım’ın her yerindeyiz halkımızla beraberiz. Biz salonlarda halkımıza tepeden bakarak devâsâ paralar harcayarak boş vaatlerle halkımızı meşgul etmiyoruz. İlçemizde yapacağımız nefes ormanları içinde hobi bahçelerine yer vereceğiz. Gençlerimizin ve çocuklarımızın gezmek ve görmek istedikleri nefes ormanları Yıldırım ilçemizin cazibe merkezi olacak” diye konuştu.

Özbek’e anlamlı hediye

Özbek’e anlamlı hediye

Rüzgarın yönünü tahmin edemeyince kendisine gaz sıkan polisler Rüzgarın yönünü tahmin edemeyince kendisine gaz sıkan polisler
İşte Mudanya’yı geleceğe taşıyacak projelerİşte Mudanya’yı geleceğe taşıyacak projeler
Zeybekci’den seçilmesi halinde suya yüzde 50 indirim sözüZeybekci’den seçilmesi halinde suya yüzde 50 indirim sözü

En Çok Okunan Haberler

'Kamuoyu Kılıçdaroğlu'nun idamını bekliyor' sözlerine soruşturma

'Kamuoyu Kılıçdaroğlu'nun idamını bekliyor' sözlerine soruşturma

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

Yıldız futbolcudan ayrılık kararı

Yıldız futbolcudan ayrılık kararı

Piyasalarda gözler bu kararda

Piyasalarda gözler bu kararda

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Diğer Haberler
Bakan Soylu'dan 31 Mart yorumu: Zayıf çıkarsak Kaymakamı Valiyi sokağa çıkaramaz hale getirirler

Bakan Soylu'dan 31 Mart yorumu: Sokağa çıkaramaz hale getirirler

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

CHP'den 'Kılıçdaroğlu idam edilsin' diyen Akit TV muhabirine tepki

CHP'den 'Kılıçdaroğlu idam edilsin' diyen Akit TV muhabirine tepki

Soylu'nun açıklaması sonrası ortalık karıştı! CHP'de peş peşe istifalar!

Soylu'nun açıklaması CHP'yi karıştırdı! İstifalar peş peşe geldi

Son dakika: Hulusi Akar'dan Yeni Zelanda'daki katliama ilişkin sert açıklama

Hulusi Akar'dan Yeni Zelanda'daki katliama ilişkin sert açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.