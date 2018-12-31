HABER

Özbekistan, 2018'de bölgesinin istikrarına odaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 12:57 | Son Güncelleme

Bu yıl çeşitli vergi ve gümrük imtiyazları tanınan farklı serbest ekonomik bölgeler kuran Özbekistan, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 9 ülkeye vizesiz, 12 ülkeye de sadeleştirilmiş vize uygulayarak ekonomik ve açılımcı reformlarını sürdürdü - Özbekistan, Afganistan sorununa çözümü için Taşkent'te uluslararası konferans ve bölgesel işbirliğinin yeni formatı olan "Orta Asya-Afganistan" dışişleri bakanları toplantısı organize etti, Taliban ile müzakere yaparak bölgesel aktör olduğunu ortaya koydu

TAŞKENT (AA) – Bahtiyar Abdukerimov - Son dönemde dünyaya açılma politikası izleyen Özbekistan, sürdürdüğü ekonomik reformlar, serbest bölge atağı ve turizm alanındaki atılımlarının yanı sıra Afganistan’da barışın sağlanması, Orta Asya’da işbirliği ve iyi komşuluk ilişkilerinin gelişmesine yönelik girişimleriyle uluslararası alanda dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in imzaladığı kararnameyle, ekonomik kalkınma amacıyla, işletmelere uygulanan vergi oranları önemli ölçüde düşürülürken, çeşitli vilayetlerde 10’a yakın serbest ekonomik bölge oluşturuldu. Bu bölgelerde kurulacak işletmeler yatırım miktarına göre 10 yıla kadar tüm vergi ve gümrük ödemelerinden muaf edildi.

Hükümetin turizmin geliştirilmesine yönelik aldığı 30’a yakın yasa ve kararların ardından yılın 11 ayında ülkeye gelen turist sayısı bir önceki döneme göre iki kat artarak 4,9 milyona ulaştı. Bu yıl aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 9 ülkeye vizesiz, 12 ülkeye de sadeleştirilmiş vize uygulaması başlatan Özbekistan, ayrıca güvenlik gibi farklı nedenlerden dolayı daha önce kapalı olan mekanları turistlerin ziyaretine açtı.

- İyi komşuluk ilişkileri

Mirziyoyev'in izlediği açıklık ve iyi komşuluk siyaseti sayesinde kısa zamanda Orta Asya'da karşılıklı saygı ve güvene dayalı ortam oluştu. Özbekistan'ın iyi komşuluk ilişkilerini geliştirmesiyle Orta Asya ülkeleriyle dış ticaret hacmi bu yıl yüzde 50 arttı.
Orta Asya'daki sorunların eşitlik, karşılıklı menfaatlere saygı, akılcı ve uzlaşmacı yollarla, çözümüne yönelik politikalar, bölgenin su kaynaklarının ortak kullanımı, sınırların belirlenmesi, sınır kapıları ve sınır ticareti gibi kangren olmuş konuları çözüme kavuştu.

Özbekistan ile Tacikistan arasında 20 yıldır süren soğuk dönem, Mirziyoyev'in başlattığı iyi komşuluk politikasının ardından sona erdi. İki ülke liderleri uzun yıllar sonra karşılıklı ziyaretlerde bulunarak, iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çok sayıda anlaşmayı imzaladı. İki ülke arasında 2001’de başlayan vize uygulaması iptal edilirken, bazı sınır kapıları 9 yıl sonra yeniden açıldı, uçak, tren ve otobüs seferleri de 25 yıl sonra yeniden başladı.

-Afganistan sorunu

Son dönemde Afganistan'daki barış sürecinde aktif rol almaya başlayan Özbekistan, Orta Asya'daki güvenlik ve istikrarı doğrudan etkileyen bu sorunun çözümü için Taşkent’te 70 ülke üst düzey yetkililerinin katıldığı Uluslararası Afganistan konferansı düzenledi.

Mirziyoyev ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ev sahipliğinde düzenlenen konferansın ardından Afganistan hükümeti ve Taliban arasında herhangi bir ön koşul olmaksızın doğrudan müzakerelerin başlatılması, ülkedeki siyasi sürece Taliban’ın dahil edilmesi ve sağlanacak siyasi uzlaşma ile ülkede çatışmalara son verilmesini hedefleyen Taşkent Deklarasyonu imzalandı.

Taşkent'te ayrıca Orta Asya ülkeleri ile Afganistan arasındaki iş birliğinin yeni formatı olan "Orta Asya+Afganistan" (C5+1) dışişleri bakanlarının ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Afganistan hükümetiyle doğrudan müzakerelere katılımını organize etmek için Taliban'ın Siyasi Bürosu'ndan Şer Muhammad Abbas Stanikzay'ın başkanlığında bir heyetle Taşkent’te müzakere yapan Özbekistan, Afgan meselesinde önemli aktör olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Adana ve Hatay'da POMEM mezuniyet töreniAdana ve Hatay'da POMEM mezuniyet töreni
Prof. Dr. Fuat Sezgin’in adı Uludağ Üniversitesi’nde yaşatılacakProf. Dr. Fuat Sezgin’in adı Uludağ Üniversitesi’nde yaşatılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Özbekistan

En Çok Okunan Haberler

Flaş iddia: O isimle ilgili gizli dosyalar masasına gelince...

Flaş iddia: O isimle ilgili gizli dosyalar masasına gelince...

Bakirelik ve lezbiyenlik açıklaması olay oldu

Bakirelik ve lezbiyenlik açıklaması olay oldu

Facia haberi geldi! Ölü ve çok sayıda kayıp var

Facia haberi geldi! Ölü ve çok sayıda kayıp var

Dev bankanın Genel Müdürü'ne soruşturma!

Dev bankanın Genel Müdürü'ne soruşturma!

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Müftünün sözleri olay yarattı! Tepki yağıyor: Katliam çağrısı

Müftünün sözleri olay yarattı! Tepki yağıyor: Katliam çağrısı

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2018'de 107'si sözde üst düzey 1746 terörist etkisiz hale getirildi

107'si sözde üst düzey 1746 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul için kuvvetli kar ve fırtına uyarısı! O tarihe dikkat...

İstanbul için flaş 'kar' iddiası... Tarih verip uyarıda bulundu!

Taksim Meydanı'na yerleştirildi! Görüntüleri anlık olarak merkeze gönderecek

Az önce Taksim'e yerleştirildi! Herkes ne işe yaradığını soruyor

Metin Akpınar soruşturmasında yeni gelişme

Metin Akpınar soruşturmasında yeni gelişme

İzmir'deki DEAŞ operasyonunda ele geçirildi! İşte teröristlerin yen taktiği...

Operasyonda ele geçirildi! Yeni taktikleri...

Uludağ'da buz gibi havada açık havuz keyfi

Uludağ'da buz gibi havada açık havuz keyfi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.