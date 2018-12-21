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Özbekistan 2020'de pamuk ihracatını durduracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 15:34 | Son Güncelleme

Özbekistan, ürettiği pamuğun tamamını ülkede işleyerek 2020 yılında pamuk ihracatını durdurmayı planlıyor

Dünyanın önde gelen pamuk üretici ve ihracatçılarından olan Özbekistan, ürettiği pamuğun tamamını ülkede işleyerek, 2020 yılında yurt dışına pamuk ihracatını durduracak.

Özbekçe yayın yapan "Kun" sitesinde yer alan habere göre, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, vergi ve ihracat politikasıyla ilgili düzenlediği toplantıda, üretilen pamuğun ülkedeki tekstil fabrikalarında işleneceğini belirterek, bundan dolayı ülkesinin 2020 yılında pamuk ihracatını durduracağını kaydetti.

Mirziyoyev, "Gelecek yıl tekstil sektörünün 1,9 milyar dolarlık ihracat yapması lazım. 2020 yılında ise (yurt dışına) bir ton da bir kilo da pamuk satmayacağız. Pamuğu kendimiz işleyeceğiz. Bu da katma değer demektir. Katma değer ise ek gelir demektir" ifadesini kullandı.

Resmi verilere göre, Özbekistan bu yıl yurt dışına 1,5 milyar dolarlık tekstil ürünleri ihraç etti.

Özbek hükümeti 2017-2019'da tekstil sektörünün geliştirilmesi amacıyla, ülkedeki tekstil işletmelerine çeşitli vergi ve gümrük imtiyazı tanırken üretilen pamuğun tamamını kendi tekstil fabrikalarında işlemeyi ve tekstil ürünleri ihracatını 2025 yılında 7 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

Pamuk üretiminde dünyada altıncı, pamuk ihracatında ise beşinci olan Özbekistan'da yıllık ortalama 3 milyon tona yakın pamuk üretilirken, halen bu pamuğun yüzde 60'ı ihraç ediliyor.

Özbek makamları, daha önce de tekstil sektörünü geliştirerek, yurt dışına pamuk ihracatını giderek azaltmayı hedeflediklerini çeşitli vesilelerle dile getirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Özbekistan pamuk

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