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Özbekistan 9 ayda 2 milyar dolarlık doğalgaz ihraç etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 14:16 | Son Güncelleme

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, ülkenin doğalgaz ihracatı ocak-eylül dörneminde 2 milyar dolara ulaştı

TAŞKENT (AA) – Özbekistan, 2018 yılının ocak-eylül döneminde 2 milyar dolarlık doğalgaz ihracatı gerçekleştirdi.

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, ülkenin doğalgaz ihracatı yılın 9 ayında 2 milyar dolara ulaştı.

Açıklamada, Özbekistan'ın bu dönemde yurt dışına doğalgazın bin metreküpünü ortalama 145 dolardan sattığı kaydedildi. Resmi verilere göre, geçen yıl Özbekistan'da 56,4 milyar metreküp doğalgaz üretimi gerçekleştirildi.

Özbekistan'da üretilen doğalgazın büyük bir kısmı ülke içinde tüketilirken, yıllık ortalama 10-12 milyar metreküp doğalgaz yurt dışına ihraç ediliyor.

Özbek doğalgazının ihraç edildiği ülkelerin başında ise Çin ve Rusya geliyor.

Doğalgaz üretiminde ilk on ülke arasında yer alan Özbekistan'ın, doğalgaz rezervi 1,1 trilyon metreküpü oluştururken, hükümet, 2021 yılına kadar petrol ve doğalgaz sektöründe gerçekleştirilecek 78 proje için toplam 30,4 milyar dolarlık yatırım yapmayı hedefliyor.

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doğalgaz Özbekistan

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