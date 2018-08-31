Özbekistan, bağımsızlığının 27. yıl dönümünü kutladı

Özbekistan, bağımsızlığının 27. yıl dönümünü, başkent Taşkent'teki Forumlar Sarayı'nda düzenlenen törenle kutladı.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, hükümet üyeleri, üst düzey Özbek yetkililer, aralarında Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ile Askeri Ateşe Kurmay Albay Mustafa Baloğlu'nun da bulunduğu yabancı misyon şefleri ve çok sayıda davetlinin katıldığı törende konuştu.

Mirziyoyev, bu yıl ülkede önemli başarıların elde edildiğini, halkın hayatının tümden değiştiğini, yüksek teknolojilerle çalışan çok sayıda işletmelerin faaliyete geçtiğini, bunun sonucunda halkın reel gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 arttığını belirtti.

Mirziyoyev, "Bizim esas amacımız halkı razı etmek. Bu, Cumhurbaşkanı olarak benim, tüm düzeydeki yönetici ve yetkililerin, milletvekili ve senatörlerin, tüm devlet kurumlarının faaliyetine verilen en yüksek ve en adil değerlendirmedir. Eğer halkımız bizden razı olursa Yaradan da razı olur" ifadesini kullandı.

Mirziyoyev, elde edilen başarıların yanı sıra yapılacak çok işlerinin olduğunu, bu çerçevede ekonominin rekabete dayanıklılığının arttırılması, gençlere istihdam sağlanması, sosyal adaletin temin edilmesi, sağlık ve eğitim sektörlerinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.