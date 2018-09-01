Özbekistan bağımsızlığının 27. yılını kutluyor

Türk-İslam uygarlığının önemli merkezlerinden Özbekistan, bağımsızlığının 27. yıl dönümünü kutluyor.

Yaklaşık 33 milyonluk nüfusuyla Orta Asya’nın en kalabalık ülkesi Özbekistan'da, 1991 yılında ilan edilen bağımsızlığın 27. yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler düzenleniyor.

Bağımsızlık Bayramı dolayısıyla 4 günlük resmi tatil ilan edilen ülkede, bağımsızlık kutlamaları kapsamında başkent Taşkent'teki tüm parklarda çeşitli konserler verildi, halka Özbek pilavı ikram edildi.

Bayram dolayısıyla dün başkent Taşkent'teki Forumlar Sarayı'nda hükümet üyeleri, üst düzey Özbek yetkililer ve ülkedeki yabancı misyon şeflerinin katıldığı resmi tören düzenlenmişti.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve hükümet üyeleri Müstakillik ve İyilik Anıtı'nı ziyaret ederek çelenk bırakmış, ayrıca eski Sovyet rejimi tarafından öldürülen Özbek aydınların anısına dikilen Şehitler Hatırası Anıtı'nda dua etmişti.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, dün ayrıca ülke bağımsızlığının 27. yıl dönümü dolayısıyla ilan ettiği af kararnamesi çerçevesinde 215 mahkum serbest bırakılmış, 46 mahkumun ise ceza süreleri azaltılmıştı.

