Özbekistan Başbakan Yardımcısı Ganiev'den TİKA'ya ziyaret

TİKA'nın bu alandaki faaliyetlerini taktir ettiklerini kaydeden Ganiev, şöyle devam etti:

Ganiev, iki ülke arasındaki iş birliğinin Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arasındaki dostane ilişkiler ile yeni bir evreye girdiğini belirterek, iş birliğinin artarak devam edeceğini söyledi.

Görüşmede Ganiev, Özbekistan'da TİKA ile çok yakın ve sistemli iş birliğinin devam ettiğini ve TİKA'nın ülkesindeki yatırımlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ganiev'in ziyaretinde TİKA'nın iki ülke arasında gelişen iş birliğine yönelik katkıları ve yeni projeler değerlendirildi.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'de bulunan Ganiev, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçsi Alişer Azamhocayev ve beraberindeki heyetle TİKA Başkanı Çam'ı ziyaret etti.

Özbekistan Yatırım ve Dış Ticaretten Sorumlu Başbakan Yardımcısı Elyor Ganiev, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığını (TİKA) ziyaret ederek, TİKA Başkanı Serdar Çam ile bir araya geldi.

"TİKA, 1994'ten bu güne Özbekistan'da başta eğitim olmak üzere sağlık, içme suyu, ve altyapı gibi alanlarda yaklaşık 800 proje hayata geçirdi. Geçtiğimiz sene 50 ambulansın TİKA tarafından teslim edilmesi bizleri çok mutlu etti çünkü Cumhurbaşkanımız Mirziyoyev halkımızın hayat standartlarının yükseltilmesine yönelik sağlık alanındaki yatırımları çok önemsemektedir."

Bir diğer önemli noktanın Özbekistan'da birçok alanda insan kaynağının yetiştirilmesi olduğunu vurgulayan Ganiev, geçen yıl bu alanda 94 faaliyet gerçekleştirildiğini bildirdi.

Ganiev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan ziyareti sonrasında Türk iş insanlarının ülkeyi ziyaret ederek yatırımlar yaptığına dikkati çekerek, 30 iş insanı tarafından 30 büyük projenin hayata geçirildiğini ifade etti.

Söz konusu ziyaret sonrasında TİKA'nın faaliyetlerinin de arttığını ve çeşitlendiğini söyleyen Ganiev, ziyaret sebebinin bu iş birliğini daha da geliştirmek olduğunu vurguladı.

- "İki ülke arasındaki iş birliği tarihi fırsatlar barındırıyor"