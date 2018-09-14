Özbekistan-Belarus İş Forumu düzenlendi

TAŞKENT (AA) – Özbekistan-Belarus İş Forumunda toplam değeri yaklaşık 200 milyon dolar olan ikili anlaşmalar imzalandı.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Özbekistan'a resmi ziyareti kapsamında Taşkent'te iki ülke iş adamlarının katıldığı İş Forumu düzenlendi.

Özbekistan Başbakan Yardımcısı Nadir Atacanov ile Belarus Başbakan Yardımcısı Mihail Rusiy'in eş başkanlıklarında düzenlenen iş forumunda, iki ülke iş adamları ve devlet kurumları yetkilileri taraflar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin iş görüşmelerinde bulundu.

İş Forumunda Özbekistan Dış Ticaret Bakanı Camşid Hocayev, Belarus tarafına ülkedeki iş ve yatırım imkanları ile ülkede yabancı yatırımcılara verilen imtiyaz ve öncelikler hakkında bilgi verdi. Belaruslu işadamları da Özbek şirketleri yetkilileriyle işbirliği yapma imkanlarını inceledi.

Özbekistan-Belarus İş Forumu'nun ardından taraflar arasında toplam değeri 193,3 milyon dolar olan 82 anlaşma imzalandı. İş forumu çerçevesinde ayrıca Özbekistan ve Belarus sanayi ve ticaret odaları arasında işbirliği anlaşmasına da imza atıldı.

İş Forumu kapsamında Taşkent'te Belarus Ürünleri Fuarı da düzenlendi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun 24 yıl aradan sonra Özbekistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret bugün sona erecek.

