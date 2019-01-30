Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Almanya’yı ziyaret edecek

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Almanya’ya resmi ziyarette bulunacak.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, resmi temasları kapsamında 21-23 Ocak tarihleri arasında Almanya’yı ziyaret edecek. Özbekistan Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı İlhamcan Nematov, Taşkent’te düzenlenen "Uluslararası Press Kulüp"te yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in Almanya’yı ziyaret edeceğini açıkladı. Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin daha ileri bir aşamaya taşınması için atılabilecek adımların ele alınacağı, bölgesel ve uluslararası gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulacağı kaydedildi. Açıklamada, Berlin programı kapsamında Şevket Mirziyoyev’in Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel ile bir araya geleceği ifade edildi.
Ziyaret çerçevesinde Alman ve Özbek iş adamlarının katılımıyla düzenlenecek iş zirvesinde iki ülke ticaretinin ele alınacağı ve Alman şirketlerinin gaz ve petrokimya sektörü başta olmak üzere Özbekistan ekonomisine yatırım imkanlarının değerlendirileceği öğrenildi.
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