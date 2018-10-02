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Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Hindistan’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 12:38 | Son Güncelleme

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev: - "Hindistan, küresel sorunların çözümünde aktif olarak yer alıyor. Bunu dikkate alarak Özbekistan, Hindistan’ın BM Güvenlik Konseyi’ne daimi üye olarak girmesini desteklediğini teyit ediyor"

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Hindistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında iki ülke arasında farklı alanlarda iş birliğini öngören 20 anlaşma imzalandı.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şevket Mirizyoyev Hindistan’da resmi temaslarda bulundu. Mirziyoyev, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin durumu ve perspektiflerine ilişkin fikir alışverişinde bulunarak, güncel ve bölgesel konuları ele aldı.

Görüşmelerin ardından Modi ve Mirziyoyev ortak bildiriyi imzalarken, taraflar arasında ticari-ekonomik, askeri eğitim, tarım, turizm, adliye, sağlık, barışçıl amaçlarla uzay araştırmaları, bilim-teknik ve diğer alanlardaki iş birliğini öngören 20 anlaşmaya imza atıldı.

Miziyoyev, ortak basın toplantısında, mevcut durumda 300 milyon dolar civarında olan iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2020 yılında 1 milyar dolara getirilmesi hedefini koyduklarını belirtti.

Ülkesinin Hindistan ile stratejik ortaklığı geliştirmeye önem verdiğini kaydeden Mirziyoyev, "Hindistan, küresel sorunların çözümünde aktif olarak yer alıyor. Bunu dikkate alarak Özbekistan, Hindistan’ın BM Güvenlik Konseyi’ne daimi üye olarak girmesini desteklediğini teyit ediyor" ifadesini kullandı.

Modi de Özbekistan ve Hindistan arasında tercihli ticaret anlaşmasının imzalanmasına yönelik müzakere sürecini başlattıklarını ifade etti.

Mirziyoyev, Hindistan’daki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind ve Hint iş insanlarıyla da bir araya geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Özbekistan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev

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