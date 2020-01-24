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Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, ülkesinin 2020 kalkınma hedeflerini belirledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 14:08 | Son Güncelleme

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, ülkesinin 2020 kalkınma hedeflerini belirledi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, "Demokratik reformlar yolu, bizim için tek ve doğru yoldur. Halkımızla yeni bir Özbekistan'ı inşa etme gibi büyük bir hedef belirledik." dedi.

2019 sosyo-ekonomik kalkınma sonuçları ve 2020 kalkınma hedeflerine ilişkin geçen ay yapılan genel seçimlerin ardından yeni oluşturulan parlamento üyelerine seslenen Mirziyoyev, "Aktif Yatırım ve Sosyal Kalkınma Yılı" ilan edilen 2019'da 4,2 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım yapıldığını söyledi.

Mirziyoyev, geçen sene ülke ekonomisinin yüzde 5,6 büyüdüğünü, sanayi sektörünün yüzde 6,6, ihracat hacminin yüzde 28 arttığını anımsatarak, Özbekistan'ın altın-döviz rezervlerinin de 2,2 milyar dolar artarak 28,6 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

86 ülke ile vizesiz, 57 ülke ile ise sadeleştirilmiş vize uygulaması sonucunda, geçen sene 6,7 milyon yabancı turistin geldiğini bildiren Mirziyoyev, bu yıl ülkeye 7,5 milyon turistin gelmesinin planlandığını vurguladı.

- "Bu yıl 23 milyar dolarlık yatırım kullanılacak"

Ülkesinin geçen sene Dünya Bankası İş Yapma kolaylığı sıralamasında 7 sıra yükseldiğini aktaran Mirziyoyev, Özbekistan'ın bu sıralamada ilk 50 ülke arasında yer almak için çabalarını sürdüreceğini belirtti.

Mirziyoyev, 2020'yi "bilim, eğitim ve dijital ekonomiyi geliştirme yılı" ilan ederek, bu yıl ülkede 23 milyar dolarlık yatırımın kullanılacağını ve 206 yeni işletmenin faaliyete geçeceğini vurguladı.

Dış politikada Orta Asya'daki komşu ülkelerle dostluk, komşuluk ve stratejik ortaklık ilişkilerinin üst düzeye çıkarılması, Rusya, Çin, Japonya, Güney Kore, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Avrupa Birliği (AB) ve Asya ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesi için çaba göstereceklerine işaret eden Mirziyoyev, aralarında Türk Konseyinin de bulunduğu uluslararası kuruluşlarla iş birliklerini hızlandıracaklarını kaydetti.

Mirziyoyev, 2021-2023'te Özbekistan'ın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyine üye olması için çalışacaklarını bildirdi.

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