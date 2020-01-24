Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, ülkesinin 2020 kalkınma hedeflerini belirledi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, "Demokratik reformlar yolu, bizim için tek ve doğru yoldur. Halkımızla yeni bir Özbekistan'ı inşa etme gibi büyük bir hedef belirledik." dedi.

2019 sosyo-ekonomik kalkınma sonuçları ve 2020 kalkınma hedeflerine ilişkin geçen ay yapılan genel seçimlerin ardından yeni oluşturulan parlamento üyelerine seslenen Mirziyoyev, "Aktif Yatırım ve Sosyal Kalkınma Yılı" ilan edilen 2019'da 4,2 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım yapıldığını söyledi.

Mirziyoyev, geçen sene ülke ekonomisinin yüzde 5,6 büyüdüğünü, sanayi sektörünün yüzde 6,6, ihracat hacminin yüzde 28 arttığını anımsatarak, Özbekistan'ın altın-döviz rezervlerinin de 2,2 milyar dolar artarak 28,6 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

86 ülke ile vizesiz, 57 ülke ile ise sadeleştirilmiş vize uygulaması sonucunda, geçen sene 6,7 milyon yabancı turistin geldiğini bildiren Mirziyoyev, bu yıl ülkeye 7,5 milyon turistin gelmesinin planlandığını vurguladı.

- "Bu yıl 23 milyar dolarlık yatırım kullanılacak"