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Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov Kabil'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 10:07 | Son Güncelleme

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Kamilov ve beraberindeki heyeti Başkanlık Sarayı'nda kabul etti

KABİL (AA) - Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdülaziz Kamilov, resmi temaslarda bulunmak üzere Afganistan'ın başkenti Kabil'e geldi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Kamilov ve beraberindeki heyeti Başkanlık Sarayı'nda kabul etti.

Cumhurbaşkanı Gani, bölge ülkeleri arasında ortak çalışmaların yürütülmesinin bölgede istikrarın sağlanması için önemli olduğunu söyledi.

Gani, Afganistan'da barışın sağlanması için Özbekistan'a çabalarından ötürü teşekkür etti.

Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov da ''Taliban kabul ederse Afgan hükümetiyle Taliban arasında doğrudan barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazırız.'' dedi.

Özbekistan'ın Afganistan'daki barış sürecini desteklediğini ifade eden Kamilov, ülkesinin, ayrıca Afganistan ile ekonomi, ticaret ve ulaştırma alanlarında da ilişkileri geliştirmek istediğini vurguladı.

Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdülaziz Kamilov'a ziyaretinde Özbekistan Milli Güvenlik Kurulu Danışmanı Viktor Mahmudov eşlik ediyor.

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