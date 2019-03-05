Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov Taliban yöneticisiyle görüştü

Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Taliban’ın Katar ofisi sorumlusu Molla Abdul Gani Beradar ile görüştü.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Kamilov, Katar'da, Taliban’ın bu ülkedeki ofis sorumlusu Beradar ile bir araya geldi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın Afganistan Özel Temsilcisi İsmatulla Ergaşev’in de hazır bulunduğu görüşmede Beradar, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in Afganistan’da barış sürecinin pekişmesine yönelik politikasını överken, geçen sene Afgan sorununun barışçıl çözümüne yönelik Taşkent’te düzenlenen Uluslararası Afganistan Konferansı’nın önemi ve sonuçlarına dikkati çekti.

Beradar, Özbekistan’ın gerçekleştirdiği altyapı projelerinin Afganistan’ın ekonomik kalkınmasının yanı sıra ülkede geniş kapsamlı siyasi sürecin de başlaması için gereken koşulları sağlamaya katkıda bulunacağını belirtti. Beradar, Afganistan’da barış sürecinin daha da pekişmesine yönelik Özbekistan ile yakın iş birliği yapmaktan yana olduklarını kaydetti.

Özbekistan, son dönemde komşu Afganistan’da barış sürecinin pekişmesine yönelik bir dizi girişimde bulunurken, bu çerçevede geçen sene Taşkent’te Afganistan Konferansı düzenlenmişti.

