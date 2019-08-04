HABER

Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov Türkiye’ye geliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.08.2019 18:08 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov’un 4-6 Ağustos 2019 tarihlerinde Türkiye’ye ziyarette bulunacağını bildirdi.Dışişleri Bakanlığı’ndan Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov’un söz konusu ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada, “Ziyaret vesilesiyle, sayın Bakanımız ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov’un eş-başkanlıklarında Ortak Stratejik Planlama Grubu 1.

Dışişleri Bakanlığı, Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov’un 4-6 Ağustos 2019 tarihlerinde Türkiye’ye ziyarette bulunacağını bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı’ndan Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov’un söz konusu ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada, “Ziyaret vesilesiyle, sayın Bakanımız ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov’un eş-başkanlıklarında Ortak Stratejik Planlama Grubu 1. Toplantısı düzenlenecektir.
Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir” denildi.

PARTNERGalaxy Note 10 ile bir dönem sona eriyorGalaxy Note 10 ile bir dönem sona eriyor
Suvarlı’da oy verme işlemi sona erdiSuvarlı’da oy verme işlemi sona erdi
Erdoğan'dan yeni operasyon mesajı: ABD ve Rusya ile paylaştıkErdoğan'dan yeni operasyon mesajı: ABD ve Rusya ile paylaştık

En Çok Okunan Haberler

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 9 Ağustos'ta

Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 9 Ağustos'ta

İran'dan tehlikeli hamle! Reuters 'son dakika' olarak duyurdu

İran'dan tehlikeli hamle! Reuters 'son dakika' olarak duyurdu

Başvuru yapacaklar dikkat! Yoğun ilgi geldi, süre uzatıldı

Başvuru yapacaklar dikkat! Yoğun ilgi geldi, süre uzatıldı

Aile boyu 'avcı' çıkmışlardı! Kendini böyle savundu

Aile boyu 'avcı' çıkmışlardı! Kendini böyle savundu

19 ilde operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

19 ilde operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni operasyon mesajı: Fırat'ın doğusuna gireceğiz

Erdoğan'dan yeni operasyon mesajı: ABD ve Rusya ile paylaştık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı

Kocaeli'de iki isim İYİ Parti’den MHP’ye geçti

Bahçeli çağrıda bulunmuştu! İki isim MHP'ye geçti

İstanbul'da bir ilk olacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan Süryani kilisesinin temelini attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Süryani kilisesinin temelini attı

İYİ Parti’nin 4. Olağanüstü Kurultayı! Meral Akşener Nazım Hikmet'in şiirini okudu

Akşener'den kurultayda Nazım Hikmet şiiri!

Suriyelilerle ilgili dikkat çeken açıklama: Zorla gönderemeyiz

Suriyelilerle ilgili dikkat çeken açıklama: Zorla gönderemeyiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.