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Özbekistan Dışişleri Bakanı, Taliban yetkilileriyle görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.08.2019 21:29 | Son Güncelleme

Özbekistan’a gelen Molla Abdulgani Baradar’ın öncülüğündeki Taliban heyeti, Özbekistan Dişişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile bir araya geldi.Özbekistan Dişişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Molla Abdulgani Baradar’ın öncülüğündeki Taliban heyeti ile görüştü.

Özbekistan’a gelen Molla Abdulgani Baradar’ın öncülüğündeki Taliban heyeti, Özbekistan Dişişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile bir araya geldi.
Özbekistan Dişişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Molla Abdulgani Baradar’ın öncülüğündeki Taliban heyeti ile görüştü. Görüşmede Afganistan’da uzun süreli barış ve istikrarını sağlamak için gereken siyasi süreçleri ilerletme konusu masaya yatırıldı. Özbekistan hükümetine teşekkür eden Baradar, Özbekistan çabaları sonucu Afganistan’da barış konusu yine dünya gündeminden yer aldığını kaydetti.
Taliban temsilcisi, Afgan yetkililerle Taliban temsilcilerinin katılacağı bir sonraki toplantının Semerkant’ta yapılması teklifini desteklediklerini vurguladı. Bu toplantının Afganistan’daki güncel durum açısından doğru zamanlama olduğunu belirten Baradar, Özbekistan tarafına bu toplantının yapılması için gereken tüm koşulları sağlamaya hazır olduğu için teşekkürlerini sundu.
Görüşmede ayrıca Afganistan’ın kendi kaderini belirleme ve geleceğini kurma hakkı tekrar dile getirildi.
Özbekistan, son yıllarda Afganistan’daki barış sürecinde aktif rol almaya başladı. Orta Asya’daki güvenlik ve istikrarı doğrudan etkileyen bu sorunun çözümü için geçtiğimiz yıl 26-27 Mart tarihlerinde Taşkent’te 70 ülkenin üst düzey yetkililerinin katıldığı "Barış süreci, güvenlik alanında iş birliği ve bölgesel ortaklık" temalı uluslararası ‘Afganistan Barış Konferansı’ düzenlenmişti.

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