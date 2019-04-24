Özbekistan ekonomisi yılın üç ayında yüzde 5,3 büyüdü

Özbekistan'ın gayri safi yurt içi hasılası (GSYH) ocak-mart döneminde yüzde 5,3 artış kaydetti.

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, yılın 3 ayında ülkede GSYH yüzde 5,3 artarak 91 trilyon 97 milyar 700 milyon soma (yaklaşık 62,1 milyar TL) ulaştı.

Açıklamaya göre, bu dönemde sanayi sektörü yüzde 6,8, tarım, orman ve balıkçılık sektörü yüzde 2,5, inşaat sektörü yüzde 5,9, taşımacılık ve lojistik sektörü yüzde 4,6, telekomünikasyon sektörü yüzde 2,7, hizmetler sektörü ise yüzde 5 artış gösterdi.

Geçen sene Özbekistan'ın GSYH'si yüzde 5,1 artışla 407 trilyon 514 milyar soma ulaşırken, bu çerçevede sanayi üretimi yüzde 10,6, tarım, orman ve balıkçılık sektörü yüzde 0,3, inşaat sektörü yüzde 9,9, hizmetler sektörü yüzde 5,4 artmıştı.

Özbek hükümeti, bu yıl GSYH'nin ortalama yüzde 5 artmasını öngörüyor.

Dünya Bankası'nın yenilenmiş Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nda da Özbekistan'ın GSYH'sinin 2019 yılında yüzde 5,3 artış göstereceği tahmin ediliyor.

