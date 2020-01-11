Özbekistan, eski cumhurbaşkanının kızının kaçırdığı eserler için harekete geçti

Özbekistan hükümeti, eski cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un cezaevinde bulunan büyük kızı Gülnara Kerimova tarafından yasadışı yollarla ele geçirilerek yurt dışına kaçırılan tarihi ve sanat eserlerini geri getirmek için harekete geçti.

Özbekistan Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Özbek makamları Gülnara Kerimova’nın İsviçre, Fransa, Rusya, Letonya ve diğer ülkelerdeki evlerinde bulunan çok sayıdaki tarihi ve sanat eserinin ülkeye geri getirilmesi için ilgili ülkelerdeki makamlarla çalışmalara başladı.

Bu çerçevede Özbek makamları, İsviçre savcılığı ile iş birliğinde Kerimova’nın Cenevre’deki evinde bulunan ve aralarında tarihi ve sanatsal değer taşıyan 70 tablo ve el sanatları örneğinin Özbekistan’a iadesine ilişkin çalışmalara hız verdi.

Gülnara Kerimova tarafından daha önce yasadışı yollarla ele geçirilen ve Özbekistan’da Kerimova'ya ait evlerde bulunan toplam değeri 1,5 milyon dolar olan 985 tarihi, kültür ve sanat eserinin tespit edilerek ülkedeki çeşitli müzelere iade edildiği de anımsatıldı.