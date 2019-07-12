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Özbekistan gaz ihracatını arttırmayı hedefliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 22:04 | Son Güncelleme

Yıllık ortalama 60 milyar metreküp doğal gaz üreten Özbekistan, bunun 15 milyar metreküpünü Çin, Rusya ve komşu ülkelere ihraç etmeyi hedefliyor

Özbekistan'ın bu yıl doğal gaz ihracatını yüzde 15 arttırmayı hedeflediği bildirildi.

Ulusal petrol-gaz şirketi Özbeknefgaz Başkanı Bahadır Siddikov, geçen sene 13 milyar metreküp doğal gaz ihraç eden Özbekistan'ın bu yıl yüzde 15 artışla yurt dışına toplam 15 milyar metreküp doğal gaz ihraç etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Siddikov, bu yıl üretilen doğal gazın 10 milyar metreküpünün Çin'e, 4 milyar metreküpünün Rusya'ya, kalan kısmının ise komşu ülkelere ihraç edileceğini ifade etti.

Ülkede yıllık ortalama 60 milyar metreküp doğal gaz üretildiğini dile getiren Siddikov, bunun 35 milyar metreküpünün Özbekneftgaz şirketi, kalanının da ülkedeki yabancı şirketler tarafından üretildiğini vurguladı. Siddikov ayrıca, Özbekneftgaz'ın ürettiği doğal gaz hacmini iç piyasada tüketilen doğal gaz miktarına tekabül eden 42 milyar metreküpe çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Yıllık ortalama 60 milyar metreküp ile dünyanın önemli doğal gaz üreticileri arasında yer alan Özbekistan'ın yaklaşık 1,1 trilyon metreküp rezervi bulunuyor.

Özbek hükümeti, 2021'e kadar petrol ve doğal gaz sektöründe gerçekleştirilecek 78 proje için toplam 30,4 milyar dolarlık yatırım yapmayı hedefliyor.

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Özbekistan Özbekistan'ın doğalgaz üretimi Özbekneftgaz

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