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Özbekistan'ın yeni yıldızı Stella'ya Türk imzası

01.09.2021 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in resmi açılışını yaptığı ve Özbekistan’ın 3000 yıllık tarihi ve bağımsızlığının sembolü “30. Yıl Anıtı”, Türk şirket ‘Outdoor Factory’ tarafından hayata geçirildi. Dünyanın en önemli şehir simgelerinden biri olarak gösterilen tarihi değere sahip anıt 63 günde tamamlandı.

Özbekistan'ın yeni yıldızı Stella'ya Türk imzası

Müze, temapark ve şehir mimarisi sektörünün temsilcilerinden Outdoor Factory (Açıkhava Fabrikası) anıt projeleri kapsamında, dünyanın en önemli örneklerinden birini Taşkent’te hayata geçirdi. Özbekistan’ın simgesi, “30. Yıl Anıtı” projesi, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in önderliğinde başlamış ve birçok firma arasından, Outdoor Factory tasarımlarıyla öne çıkmış ve anahtar teslim yapım işini kazanmıştı.

31 Ağustos’ta Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in liderliğinde, Türki Cumhuriyetler devlet protokolünün katılımıyla resmi açılışı gerçekleştirilen anlamı ve değeriyle adından çokça söz ettirecek anıtın ismi Özbekçede yıldız ve heykel anlamına gelen Stella…

“30. Yıl Anıtı”, Özbekistan’ın en önemli tarihsel ve kültürel milli değerlerini yansıtıyor. Söz konusu anıt, Semerkant’taki Amir Temur Türbesi, Buhara’daki İsmoil Samoniy Türbesi ve Kalon Mescidi, Semerkant’taki Registon işlemelerinden izler taşırken, El Biruni’nin ‘ayın hareketleri’ çalışmasına da göndermede bulunuyor.

TASARIMI VE PROJELENDİRİLMESİ 47 GÜN SÜRDÜ, 63 GÜNDE TAMAMLANDI

Anıtta kullanılan her türlü malzeme Türkiye’den 85 TIR ve 14 uçak kullanılarak getirildi. 1.000’in üzerinde çalışanla 47 gün tasarım ve projelendirmesi yapılan ve 63 gündeyapımı tamamlanan proje, Özbekistan’ın 3 bin yıllık tarihini anlatıyor. Dış yüzeyinde ülke tarihin 3 farklı döneminin anlatıldığı anıtın iç bölümünde ise mapping teknolojisi ve rölyefik heykeller kullanılmış durumda.

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Görkemli açılışın ardından değerlendirmelerde bulunan Outdoor Factory Ortağı dünyaca ünlü tasarımcı Sinan Turaman, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’e, bu değerli eser ortaya çıkması için sergilediği önderlik dolayısıyla teşekkür etti. Turaman şöyle devam etti: “Özbek tarihçilerden aldığımız bilgiler eşliğinde tasarımını gerçekleştirdiğimiz çalışmayı Cumhurbaşkanı Mirziyoyev düzenli olarak ziyaret etti. Özbekistan tarihi önemi ve stratejik konumu nedeniyle zengin bir kültürel mirasa sahip. Eserde kullanılan mozaik ve rölyef çalışmalarında İsmoil Samoniy Türbesi ve Kalon Mescidi gibi Özbekistan’ın önde gelen tarihi yapılarından esinlenildi.”

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Anıtta, dünya ticaret tarihinde büyük öneme sahip ipek yolu heykel çalışmaları, Türki Cumhuriyetlerin halklarının temsili heykelleri, ilim dehası Harezmî’nin matematiğe kazandırdığı 0 ve 9 rakamları, sonsuzluğu simgeleyen bronz kesitlere eşlik eden sanatsal enstalasyonlar ve daha birçok kültürel değer bulunuyor. Anıtın kuş bakışı görüntüsünde Türk tarihinde önemli anlamı olan sekiz köşeli yıldız simgelendi. Anıtın en yüksek noktasında küllerinden doğması nedeniyle tarihi öneme sahip, özel aydınlatmalarıyla yıldız gibi tüm şehirde parlayan, huma kuşu yer alıyor.

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