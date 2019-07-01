Özbekistan jeolojik arama-keşif çalışmalarını hızlandıracak

Özbekistan hükümeti, ülkedeki maden ocaklarının tespitine yönelik arama-keşif çalışmalarını hızlandırmayı ve sektörü yabancı yatırımcı için cazip hale getirmeyi hedefliyor.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülkedeki maden ocaklarında jeolojik arama-keşif ve işleme çalışmalarıyla ilgili toplantı düzenledi.

Toplantıda konuşan Mirziyoyev, ülkedeki gelecek vadeden maden ocaklarının tespitine yönelik arama-keşif çalışmalarını hızlandırmayı ve sektörün yabancı yatırımcı için cazip hale getirilmesini istedi.

Mirziyoyev, ülkedeki jeolojik arama-keşif çalışmaları sisteminde reformlar yapılacağını belirterek, bu çerçevede 2020-2021 için yeni bir formatta jeolojik arama-keşif çalışmaları yapılacağını kaydetti.

Ülkede endüstri üretimi mümkün olan 73 çeşit mineral madde rezervine sahip 2 binden fazla maden ocağı bulunuyor.

