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Özbekistan jeolojik arama-keşif çalışmalarını hızlandıracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 21:27 | Son Güncelleme

Hükümet, maden ocaklarının tespitine yönelik arama-keşif çalışmalarına hız vermeyi ve sektörü yabancı yatırımcı için cazip hale getirmeyi hedefliyor

Özbekistan hükümeti, ülkedeki maden ocaklarının tespitine yönelik arama-keşif çalışmalarını hızlandırmayı ve sektörü yabancı yatırımcı için cazip hale getirmeyi hedefliyor.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülkedeki maden ocaklarında jeolojik arama-keşif ve işleme çalışmalarıyla ilgili toplantı düzenledi.

Toplantıda konuşan Mirziyoyev, ülkedeki gelecek vadeden maden ocaklarının tespitine yönelik arama-keşif çalışmalarını hızlandırmayı ve sektörün yabancı yatırımcı için cazip hale getirilmesini istedi.

Mirziyoyev, ülkedeki jeolojik arama-keşif çalışmaları sisteminde reformlar yapılacağını belirterek, bu çerçevede 2020-2021 için yeni bir formatta jeolojik arama-keşif çalışmaları yapılacağını kaydetti.

Ülkede endüstri üretimi mümkün olan 73 çeşit mineral madde rezervine sahip 2 binden fazla maden ocağı bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Özbekistan

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