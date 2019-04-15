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Özbekistan-Türkiye İş Forumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 22:37 | Son Güncelleme

Taşkent’te DEİK Türkiye-Özbekistan İş Konseyi tarafından düzenlenen iş forumuna 40'a yakın Türk iş insanı ile çok sayıda Özbek yetkili ve iş insanı katıldı

Özbekistan-Türkiye İş Forumu Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te yapıldı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Özbekistan İş Konseyi ile Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen iş forumuna, çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 40’a yakın Türk iş insanı ile çok sayıda Özbek yetkili ve iş insanı katıldı.

Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı İslam Casimov, forumda yaptığı konuşmada, forumun amacının iki ülke iş çevrelerini bir araya toplamak ve taraflar arasındaki iş birliğini arttırmak olduğunu dile getirdi, bunun aynı zamanda iki kardeş halkın dostluğunu da pekiştireceğini belirtti.

Özbekistan’ın bugün açık ve şeffaf bir ekonomik politika izlediğini ifade eden Casimov, ülkesinin aynı zamanda ucuz hammadde ve iş gücüne, çalışkan bir nüfusa sahip olduğunu belirtti. Türk iş insanlarına hitaben "Ata yurdunuza hoş geldiniz" diyen Casimov, Türk iş insanlarıyla ülkede büyük işlere imza atmak istediklerini söyledi.

Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkanı İzzet Ekmekçibaşı da DEİK ve Türk-Özbek İş Konseyi faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Türk-Özbek İş Konseyi'nin DEİK'in çatısı altında faaliyet gösterdiğini anımsatan Ekmekçibaşı, DEİK’in Türk özel sektörünün dış dünyaya açılan penceresi olan ve 34 yıldır çalışmalarını gönüllülük esasına dayalı sürdüren aktif ve etki alanı geniş bir iş platformu olduğunu belirtti.

Avrasya’da en çok Türk yatırımına sahip ülkelerden biri olan Özbekistan’ın BDT ülkeleriyle serbest ticaret anlaşması imzalamış olmasının yatırımcı ve iş insanları için çeşitli avantajlar sağladığını anlatan Ekmekçibaşı, ülkenin ayrıca son dönemde dünyanın birçok ülkesine vize muafiyeti ve kolaylığı sağladığını, bunun ülkedeki yatırımlara da yansıdığını aktardı.

İş forumunda, Türk iş insanlarına ülkedeki iş ve yatırım ortamı, imkanları ile ülkede yapılan reformlar hakkında bilgi verildi. İş Forumu kapsamında Özbek ve Türk iş insanları ikili görüşmeler yaptı.

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