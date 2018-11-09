Özbekistan-Türkiye Sağlık Haftası sona erdi

Özbekistan'da düzenlenen "Özbekistan-Türkiye Sağlık Haftası" kapsamında ülkeye gelen Türk doktorlar, 124 Özbek hastayı ameliyat ederken, 589 hastayı da muayeneden geçirdi.

İki ülkenin sağlık bakanlıklarınca Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) organizasyonuyla Özbekistan'a bağlı Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen sağlık haftası sona erdi.

Etkinlik dolayısıyla ülkeye gelen Türk doktorlar, bir hafta boyunca Nukus şehrindeki çocuk ve jinekoloji hastanelerinde tedavi gören 589 hastayı muayene ederken, plastik cerrahi ve kadın hastalıklarında çeşitli rahatsızlıkları olan 124 hastaya operasyon yaptı.

Sağlık haftası çerçevesinde gerçekleştirilen ameliyatlar kapsamında, bu hastanelerde çalışan 143 Özbek doktor, hemşire ve personel Türk doktorlar tarafından eğitildi.

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Türk doktorların ameliyatlarının ardından AA muhabirine konuşan Turdigül Köktilevova, damağı doğuştan yarık 3 yaşındaki kızını ameliyat eden Türk doktorlara teşekkür etti.