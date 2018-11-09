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Özbekistan-Türkiye Sağlık Haftası sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 21:20 | Son Güncelleme

Türk doktorlar 124 Özbek hastayı ameliyat, 589 hastayı da muayene etti

Özbekistan'da düzenlenen "Özbekistan-Türkiye Sağlık Haftası" kapsamında ülkeye gelen Türk doktorlar, 124 Özbek hastayı ameliyat ederken, 589 hastayı da muayeneden geçirdi.

İki ülkenin sağlık bakanlıklarınca Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) organizasyonuyla Özbekistan'a bağlı Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen sağlık haftası sona erdi.

Etkinlik dolayısıyla ülkeye gelen Türk doktorlar, bir hafta boyunca Nukus şehrindeki çocuk ve jinekoloji hastanelerinde tedavi gören 589 hastayı muayene ederken, plastik cerrahi ve kadın hastalıklarında çeşitli rahatsızlıkları olan 124 hastaya operasyon yaptı.

Sağlık haftası çerçevesinde gerçekleştirilen ameliyatlar kapsamında, bu hastanelerde çalışan 143 Özbek doktor, hemşire ve personel Türk doktorlar tarafından eğitildi.

- Özbek annelerden Türkiye halkı ve hükümetine teşekkür

Türk doktorların ameliyatlarının ardından AA muhabirine konuşan Turdigül Köktilevova, damağı doğuştan yarık 3 yaşındaki kızını ameliyat eden Türk doktorlara teşekkür etti.

Ayzada Orazimbetova da damağı doğuştan yarık 1,5 yaşındaki oğlunu ameliyat eden doktorlara teşekkürlerini ileterek, çok mutlu olduğunu söyledi.

Kızı aynı rahatsızlığa sahip olan ve Türk doktorlar tarafından ameliyat edilen Muyassar Kurbanbayeva da "Artık çocuğumun yüzü gülüyor. Bu beni de mutlu ediyor. Tüm anneler adına Türk halkı ve hükümetine teşekkür ederim." dedi.

2009'dan bu yana gerçekleştirilen Özbekistan-Türkiye Sağlık Haftası kapsamında 4 bine yakın hasta muayene edilirken, binden fazla Özbek hasta ameliyat edildi.

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Özbekistan Özbekistan-Türkiye Sağlık Haftası tika

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