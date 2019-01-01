İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da Özbekistan uyruklu bir kişi evde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi Vardar Sokak'taki evlerine gelen Özbekistan uyruklu 4 kişi, arkadaşları Sharofiddin Khaydarov (40) ile Bakhodır Khudoybediev'in (44) hareketsiz yattığını gördü.

Durumu bildirmeleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sharofiddin Khaydarov'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Bakhodır Khudoybediev ise kaldırıldığı Bayrampaşa Devlet Hastanesinde yoğun bakıma alındı.

İncelemelerin ardından Sharofiddin Khaydarov'un cesedi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Khaydarov ile Khudoybediev'in yılbaşı için hazırladıkları yemek veya içkiden zehirlenmiş olabilecekleri ihtimali üzerinde duruluyor.

