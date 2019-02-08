Özbekistan ve AB yeni ortaklık anlaşmasını görüştü

Avrupa Birliği (AB) ve Özbekistan, 1999'dan bu yana yürürlükte olan ortaklık anlaşmasının yerine geçecek "Geliştirilmiş Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması"nın içeriği konusunda mutabakata vardı.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 4-7 Şubat'ta başkent Taşkent’te Özbek ve AB heyeti arasında "Geliştirilmiş Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması"na ilişkin müzakerelerin ilk toplantısı düzenlendi.

Özbekistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Dilshad Ahatov ve Avrupa Dış Eylem Servisi Genel Müdür Yardımcısı Luc Devin’in başkanlıklarındaki toplantıda, taraflar arasındaki yeni ortaklık anlaşmasının detayları görüşüldü.

Müzakerelerde, üç grup halinde yeni anlaşma tasarısının maddelerini detaylı olarak ele alan taraflar, anlaşma tasarısının içeriği konusunda uzlaşma sağladı ve karşılıklı kabul edilebilir hükümleri belirledi.

Avrupa heyetinin Taşkent'teki temasları kapsamında ayrıca Özbekistan'ın Genel Tercihler Sistemi (GSP+) statüsü için başvurusunun hazırlanmasına ilişkin istişareler ve Özbek mallarının AB pazarına gümrüksüz ihracatına imkan sağlayacak "GTS+" statüsünün kazandıracağı faydalar hakkında Özbek iş adamlarına brifing verildi.