Özbekistan ve Azerbaycan 2019 yılı askeri iş birliği planı imzaladı

Özbekistan ve Azerbaycan savunma bakanlıkları arasında 2019 yılı askeri iş birliği planı imzalandı.
Özbekistan Savunma Bakanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Savunma Bakanı Abdusalom Azizov, BDT Savunma Bakanları Toplantısına katılmak üzere Taşkent’te bulunan Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile bir araya geldi. İki bakan, iki ülke arasındaki askeri ve askeri eğitim alanlarındaki iş birliği ve perspektiflerinin yanı sıra askeri teknik konularda ilişkilerin daha da geliştirilmesini görüştü.
İki bakan görüşmede, iki ülke savunma bakanlıkları arasında 2019 yılı askeri iş birliği planını imzaladı.
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Azizov, ayrıca Belarus Savunma Bakanı Andrey Ravkov ile de görüştü.
İki ülke arasındaki askeri ve askeri eğitim alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi konularının değerlendirildiği görüşmenin ardından iki ülke savunma bakanlıkları arasında 2019 yılı askeri iş birliği planı imzalandı. Plan, Özbekistan ve Belarus arasında ortak askeri tatbikatın düzenlenmesini içeriyor.
Yarın Taşkent’te Rusya, Belarus, Azerbaycan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan savunma bakanlarının katılacağı BDT Savunma Bakanları Toplantısı düzenlenecek.
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