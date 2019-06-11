Özbekistan'a gelen turist sayısında artış

Özbekistan'ı ziyaret eden yabancı turist sayısı, yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 42 artarak 1 milyon 300 bine ulaştı.

Özbekistan Dışişleri Bakanı 1. Yardımcısı İlham Nematov, düzenlendiği basın toplantısında, son dönemde turizmin geliştirilmesine yönelik bir dizi önemli kararın alındığını ve dünyanın birçok ülkesine vize muafiyeti ve sadeleştirilmiş vize uygulamasının başlatıldığını anımsattı.

Bunun sonucunda ülkeye gelen yabancı turist sayısının, 2019 yılının ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 oranında artış gösterdiğini belirten Nematov, yılın ilk üç ayında ülkeyi 1 milyon 300 bin yabancı turistin ziyaret ettiğini ifade etti.

Özbek makamlarınca daha önce yapılan açıklamaya göre, geçen yılın ocak-mart aylarında ülkeyi 972 bin yabancı turist ziyaret etmişti.

Özbekistan'ın son dönemde yürürlüğe giren uygulamanın ardından vize muafiyeti sağladığı ülke sayısı 64'e ulaşırken, sadeleştirilmiş vize imkanı tanıdığı ülke sayısı ise 100'ü aştı.

Ülkede ayrıca, yeni vize çeşitleri de yürürlüğe girerken, buna göre, aslen Özbek olan yabancı ülke vatandaşları ve onların ailelerine "vatandaş", ülkede eğitim alacak yabancı öğrencilere "öğrenci", araştırma yapacaklara "akademik", tedavi için gelenlere "sağlık" ve inanç turizmi için gelenlere de uzun süreli "ziyaret" vizeleri uygulanmaya başlandı.

Resmi verilere göre, geçen sene Özbekistan'ı 5 milyon 346 bin yabancı turist ziyaret etti.

