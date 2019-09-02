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Özbekistan'a yatırım imkanları ele alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 14:45 | Son Güncelleme

Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliği Danışmanı Abdulmalik Tuyçibayev: - "Özbekistan'da Türklere ve Türk yatırımcılara çok ayrı bir ilgi ve saygı var. Özbekistan yönetimi için Türk yatırımcılar daima listenin başında yer almışlar ve alacaklardır" - SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ: -"Özbekistan ile ikili ilişkilerimizi çok daha iyi yerlere getirmek ve ekonomik anlamda iş birliklerinin her iki ülkeye de katkı sağlamasını umuyoruz"

Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliği Danışmanı Abdulmalik Tuyçibayev, "Özbekistan'da Türklere ve Türk yatırımcılara çok ayrı bir ilgi ve saygı var. Özbekistan yönetimi için Türk yatırımcılar daima listenin başında yer almışlar ve alacaklardır." dedi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ile Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle "Özbekistan'a Yatırım İmkanları" konulu toplantı düzenlendi.

SATSO Meclis Salonu'ndaki toplantıda konuşan Tuyçibayev, Özbekistan'ın ülke profili, coğrafi özellikleri, kültürü, sahip olduğu teknolojiler, ekonomik veriler ve sosyal yaşamı hakkında bilgi verdi.

Tuyçibayev, bölgeye yatırım yapmanın birçok avantaj sunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Özbekistan üretim maliyetlerinin düşüklüğü açısından yatırımcılar için dikkati çeken bir ülkedir. Son zamanlarda uygulanan kalkınma reformuyla firmaların vergi yükü 3 kat azalmıştır. Büyük firmaların içinde bulunduğu ve kendi yönetimine sahip olan serbest ekonomi bölgeleri yatırımcılara avantajlı gözükmektedir. Özbekistan'da Türklere ve Türk yatırımcılara çok ayrı bir ilgi ve saygı var. Özbekistan yönetimi için Türk yatırımcılar daima listenin başında yer almışlar ve alacaklardır. Sakaryalı yatırımcılardan da Özbekistan'ı ziyaretlerini bekliyoruz."

- "İki ülke arasında iş birliği önemli"

Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Azizbek Salahaddinov da iki ülke arasındaki iş birliğinin önemli olduğunu söyledi.

Özbekistan ile Türkiye arasında devam eden dostane ilişkileri sürekli güçlendirmek amacında olduklarını dile getiren Salahaddinov, " Türkiye, Özbekistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkedir. Bu ticari ilişkiler sürecinde Türkiye, Güney Kore'yi geçerek Özbekistan ile ikili ortaklıklarda dördüncü ülke konumuna yükselmiştir. Türkiye'de 235 Özbekistan merkezli şirket bulunmaktadır. Özbekistan'da ise Türk-Özbek veya sadece Türk sermayeli 1000'e yakın şirket bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Salahaddinov, son 6 ay içerisinde Özbekistan'da 300'e yakın Türk-Özbek ortaklığıyla şirket kurulduğunu ve bunların faaliyetlerine devam ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"İnşaat, enerji, tekstil, tarım konusunda Türk firmalar Özbekistan'a yatırım yapmaya devam etmektedirler. Özbekistan yapısal reform projeleri kapsamında yatırımcılara kapılarını sonuna kadar açıyor ve birçok teşvikle kolaylık sağlıyor. Bu süreçte de Türkiye'nin ekonomide en gelişmiş şehirlerinden biri olan Sakarya'da, Sakaryalı yatırımcıları Özbekistan'a yatırım yapmaya davet ediyoruz."

- "Serbest ticaret anlaşması iki ülkeye ciddi katkılar sunacaktır"

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ise Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin Türkiye'de başlattığı seminer programının ilkinin SATSO'da gerçekleştirdiği bildirdi.

Özbekistan'ı "kardeş ülke" olarak gördüklerini belirten Altuğ, şöyle devam etti:

"Türkiye ile Özbekistan arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı ve bu da iki ülkeye ciddi katkılar sunacaktır. Şehrimiz ve ülkemiz gelişen bir konumda. SATSO olarak amacımız, şehrimizin ihracat kapasitesini sürekli artırmaktır. Sakarya Türkiye'nin ihracatçı illeri arasında ihracat rakamlarıyla ilk 7 il arasındadır. Bizler 400 olan ihracatçı firma sayımızı çalışmalarımızla en kısa sürede bine çıkarmak istiyor ve illerin ihracat sıralamasında ilk 5 il arasına girmeyi hedefliyoruz. Özbekistan ile ikili ilişkilerimizi çok daha iyi yerlere getirmek ve ekonomik anlamda iş birliklerinin her iki ülkeye de katkı sağlamasını umuyoruz."

Toplantıya, Türkiye Özbekistan Gönüllüleri Derneği Başkanı Mustafa Araç ve çok sayıda davetli katıldı.

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