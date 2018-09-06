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Özbekistan'da 1. Uluslararası Makam Sanatı Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 21:40 | Son Güncelleme

Şehrisebz kentinde 73 ülkeden 300'ün üzerinde sanatçının katıldığı festival, düzenlenen törenle başladı

ŞEHRİSEBZ (AA) - Özbekistan'ın tarihi Şehrisebz şehrinde 1. Uluslararası Makam Sanatı Festivali'nin açılış töreni düzenlendi.

Özbekistan hükümeti tarafından Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) desteğiyle organize edilen festivalin açılış törenine, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Arstanbek Muhammediuli, Tacikistan Kültür Bakanı Şamsiddin Orumbekzade, Azerbaycan Kültür Bakanı Abulfas Garayev, Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve ülkedeki yabancı misyon şefleri katıldı.

Festivale ayrıca dünyanın 73 ülkesinden 300'den fazla sanatçı ve uzman katılıyor.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, törende yaptığı konuşmada, bu yıl ilk defa düzenlenen Uluslararası Makam Festivali'nin büyük komutan ve devlet yöneticisi Emir Timur'un doğduğu Şehrisebz şehrindeki tarihi Aksaray Meydanı'nda yapıldığını söyledi.

Mirziyoyev, hiçbir savaş veya doğal afetin tarih boyunca çok olaylara tanık olan Şehrisebz şehrini yeryüzünden silemediğini belirtti.

Özbek halkının musiki zekasının dünyanın kültürel okyanusunu zenginleştirdiğini ifade eden Mirziyoyev, bundan dolayı makam sanatının UNESCO'nun kültürel mirası arasında yer aldığını vurguladı.

Büyükelçi Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'den Kültür ve Turizm Bakanlığından bir heyetin temsilen festivale katıldığını kaydederek, bir sonraki makam festivalinde Türkiye'den de sanatçıların katılacağını ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun da makam sanatının, Anadolu'dan Orta Asya'ya uzanan kültürel bütünlüğün ortak ürünü olduğunu kaydederek, makamın ayrıca UNESCO'nun kültürel mirasında da yer aldığını hatırlattı.

Uluslararası Makam Forumu'nun açılış töreni kapsamında Özbekistan makam sanatından örnekler seslendirildi.

Forum çerçevesinde ayrıca Aksaray Meydanı'nda Özbek kültürü ve sanatının, gelenek ve göreneklerinin örnekleri sergilendi.

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Anahtar Kelimeler:
Özbekistan Uluslararası Makam Festivali

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