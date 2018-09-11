Özbekistan'da 1. Uluslararası Makam Sanatı Festivali

Özbekistan'ın tarihi Şehrisebz şehrinde bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Makam Sanatı Festivali sona erdi.

Özbekistan hükümeti tarafından Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) desteğiyle organize edilen festivalin ana ödülüne Tacikistan Makam Akademisi sanatçıları layık görülürken, festivalde ayrıca en iyi makam sanatçısı ve makam ekibi dallarında da kazananlar belirlendi.

Makam sanatının tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla bu yıl ilki düzenlenen festivalde "en iyi makam grubu" dalında birinciliği Özbekistan'ın "Sakil" ekibi, ikinciliği İran'ın "Nastar" ekibi, üçüncülüğü ise Japonya'nın "SPCP Japan" ekibi kazandı. "En iyi makam sanatçısı" dalında birinciliği Azerbaycanlı Nigar Şabanova, ikinciliği Hindistanlı Ustad İkbal Ahmad Han, üçüncülüğü de Türkmenistanlı Suhanberdi Orazberdiyev elde etti. Festivalde kazananlara para ödülü takdim edildi.

Şehrisebz'deki Aksaray Meydanı'nda beş gün süren festivale 73 ülkeden 300'den fazla sanatçı ve uzman katıldı. Festival kapsamında ayrıca "Makam sanatı ve dünya medeniyetindeki yeri" konulu konferans da düzenlendi.

