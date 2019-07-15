Özbekistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Konferansı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, 15 Temmuz'da Türk milletinin alışık olduğu kahramanlık destanlarından birini daha yazdığını belirterek, "7 düvel piyonlarından evvel, 7 düvele karşı duruş bizzat Çanakkale'de dedelerimiz tarafından yapıldı. Aynı duruşu Sakarya'da Dumlupınar'da yine dedelerimiz, Selanikli Mustafa Kemal'in arkasında durarak yaptı. Bu sefer, torunları olan bizler, aynı duruşu 15 Temmuz'da Rizeli uzun adam Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durarak yaptık." dedi. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle konferans düzenlendi. Taşkent Büyükelçiliği tarafından Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın katkılarıyla gerçekleştirilen konferansa, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Mehmet Akif Kireççi, Özbekistan İslam Kerimov Müzesi Müdürü Tursunali Kuziyev, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, diplomatik misyon şefleri, gazeteciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan konferansta, darbe girişiminde şehit olanlar için Kur'an-ı Kerim okundu. Konferansta konuşan Topçu, Özbekistan'ın engin feraseti ve tecrübesiyle bu örgütü çok daha önceden tespit ettiğini ve ata yurdundan attığını belirtti. Türk milletinin, 15 Temmuz'da başkomutanının liderliğinde bir zafer kazandığına vurgu yapan Topçu, bu zaferin kahramanının 83 milyonluk Türk milleti ve onun Başkomutanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu dile getirdi. "7 düvel piyonlarından evvel, 7 düvele karşı duruş bizzat Çanakkale'de dedelerimiz tarafından yapıldı. Aynı duruşu Sakarya'da Dumlupınar'da yine dedelerimiz, Selanikli Mustafa Kemal'in arkasında durarak yaptı." diyen Topçu,"Bu sefer, torunları olan bizler, aynı duruşu 15 Temmuz'da Rizeli uzun adam Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durarak yaptık." diye konuştu. Büyükelçi Er de Özbekistan'ın FETÖ tehlikesini 1990'lı yıllarda görebildiğini ve bu örgütün faaliyetine geçit vermediğine vurgu yaparak, şunları söyledi: