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Özbekistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 20:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu: - "7 düvel piyonlarından evvel, 7 düvele karşı duruş bizzat Çanakkale'de dedelerimiz tarafından yapıldı. Aynı duruş, Sakarya'da Dumlupınar'da yine dedelerimiz Selanikli Mustafa Kemal'in arkasında durarak yaptı. Bu sefer, torunları olan bizler, aynı duruşu 15 Temmuz'da Rizeli uzun adam Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durarak yaptık" - Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er: - "FETÖ ile mücadele bağlamında Özbekistan yönetimine olan takdir ve şükran hislerimizi buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Bu basiret ve feraset sayesindedir ki bizler bugün hiçbir engelle karşılaşmadan, ikili ilişkilerimizi en yüksek seviyelere taşımak için gösterdiğimiz çabaların semerelerini almaktayız"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, 15 Temmuz'da Türk milletinin alışık olduğu kahramanlık destanlarından birini daha yazdığını belirterek, "7 düvel piyonlarından evvel, 7 düvele karşı duruş bizzat Çanakkale'de dedelerimiz tarafından yapıldı. Aynı duruşu Sakarya'da Dumlupınar'da yine dedelerimiz, Selanikli Mustafa Kemal'in arkasında durarak yaptı. Bu sefer, torunları olan bizler, aynı duruşu 15 Temmuz'da Rizeli uzun adam Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durarak yaptık." dedi.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle konferans düzenlendi.

Taşkent Büyükelçiliği tarafından Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın katkılarıyla gerçekleştirilen konferansa, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Mehmet Akif Kireççi, Özbekistan İslam Kerimov Müzesi Müdürü Tursunali Kuziyev, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, diplomatik misyon şefleri, gazeteciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan konferansta, darbe girişiminde şehit olanlar için Kur'an-ı Kerim okundu.

Konferansta konuşan Topçu, Özbekistan'ın engin feraseti ve tecrübesiyle bu örgütü çok daha önceden tespit ettiğini ve ata yurdundan attığını belirtti.

Türk milletinin, 15 Temmuz'da başkomutanının liderliğinde bir zafer kazandığına vurgu yapan Topçu, bu zaferin kahramanının 83 milyonluk Türk milleti ve onun Başkomutanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu dile getirdi.

"7 düvel piyonlarından evvel, 7 düvele karşı duruş bizzat Çanakkale'de dedelerimiz tarafından yapıldı. Aynı duruşu Sakarya'da Dumlupınar'da yine dedelerimiz, Selanikli Mustafa Kemal'in arkasında durarak yaptı." diyen Topçu,"Bu sefer, torunları olan bizler, aynı duruşu 15 Temmuz'da Rizeli uzun adam Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durarak yaptık." diye konuştu.

Büyükelçi Er de Özbekistan'ın FETÖ tehlikesini 1990'lı yıllarda görebildiğini ve bu örgütün faaliyetine geçit vermediğine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"FETÖ ile mücadele bağlamında Özbekistan yönetimine olan takdir ve şükran hislerimizi buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Bu basiret ve feraset sayesindedir ki bizler bugün hiçbir engelle karşılaşmadan, ikili ilişkilerimizi en yüksek seviyelere taşımak için gösterdiğimiz çabaların semerelerini almaktayız."

Kireççi de Türkiye'de 15 Temmuz gecesi, bir iç savaş, bir kıyım ve yıkım planlandığına dikkat çekerek, "Türk milleti devletiyle, lideriyle bir oldu ve dünyaya özgürlüğün ne kadar değerli olduğunu, milletin iradesinin ne demek olduğunu, zor zamanlarda sınavlar nasıl verilirin örneğini gösterdi." dedi.

Kuziyev ise 1990'lı yıllarda Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler gelişirken, FETÖ unsurlarının da ülkeye girdiğini ve Özbek gençlerin bilinçlerini zehirlemeye çalıştıklarını hatırlattı.

Emniyet Amiri Ertuğrul Uçar, FETÖ'nün kuruluşu, ideolojisi, ilkeleri, stratejisi, hiyerarşik yapılanması, yurt dışındaki okulları ve diğer faaliyetleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Konferans salonunda, Anadolu Ajansı muhabirlerinin darbe girişimine ilişkin çektiği fotoğraflar sergilenirken, FETÖ'nün hain darbe girişimini anlatan belgesel de gösterildi.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurulu üyesi Prof. Dr. Özbekistan

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