Özbekistan’da "2019 Kazakistan Yılı" etkinliklerinin resmi açılışı, iki ülke cumhurbaşkanlarının katıldığı konserle başladı.

Taşkent’teki Forumlar Sarayı'nda "Kazakistan Yılı" etkinliklerinin açılış törenine, resmi ziyaret kapsamında Taşkent'te bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile çok sayıda davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, yaptığı konuşmada, Özbekistan’da "Kazakistan Yılı" etkinliklerinin düzenlenmesinin ülkeler arasında stratejik ortaklık ilişkilerinin geliştiğini ve karşılıklı güven ve desteğin arttığını gösterdiğini dile getirerek, bu tarihi vakanın iki ülke halkı arasındaki ebedi ve samimi dostluk ve kültürel yakınlığın sembolü olduğunu vurguladı.

Özbek ve Kazak halklarının çok eskiden beri birbirini destekleyerek zorlukları aştığını belirten Mirziyoyev, iki ülke halklarının ortak geleceğini de birlikte kurmaya gayret gösterdiğini aktardı.

Mirziyoyev, "Bu gün, Özbekistan ve Kazakistan ilişkilerinde yeni, tarihi bir gün olarak halklarımız arasındaki kardeşlik ilişkilerinin gelişmesi için sağlam bir altyapı oluşturacaktır." dedi.