Özbekistan'da 22 Aralık'ta parlamento seçimi yapılacak

Özbekistan'da parlamento seçiminin 22 Aralık'ta yapılacağı bildirildi.

Özbekistan Merkez Seçim Komisyonunun yaptığı açıklamaya göre, ülkede parlamento seçimi 22 Aralık'ta düzenlenecek.

Senato ile Yasama Meclisinden oluşan Özbekistan parlamentosunun alt kanadı olan Yasama Meclisindeki 150 sandalye için yapılacak genel seçimde, beş siyasi parti yarışacak. Aynı tarihte il ve ilçe belediye meclisleri için de seçimler gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in göreve gelmesinin ardından yapılacak ilk parlamento seçimi için "Yeni Özbekistan, yeni seçimler" sloganı kullanılacak.

Seçimlere katılacak Milli Yükseliş Demokrat Partisi, Halk Demokrat Partisi, Liberal Demokrat Partisi, "Adalet" Sosyal Demokrat Partisi ve Özbekistan Ekoloji Partisi aday listelerini oluşturarak Merkez Seçim Komisyonuna takdim edecek. Ülkedeki seçim yasasına göre, siyasi partilerce milletvekili adayı gösterme süresi seçime 65 gün kala başlayıp 45 gün kala sona erecek.

Yaklaşık 20 milyon seçmenin oy kullanacağı seçimlerde 2 milyon kişi de ilk kez sandık başına gidecek. Seçimlerde en çok oy alan parti, başbakan adayını belirleyerek onaylanması için devlet başkanına takdim etme hakkını elde edecek. Ülke genelinde 150 ayrı seçim bölgesinde 10 bine yakın sandık kurulacak.

Aralık 2014'te yapılan son parlamento seçiminde 150 sandalyeli Yasama Meclisinde Liberal Demokrat Partisi 52, Milli Yükseliş Demokrat Partisi 36, Halk Demokrat Partisi 27, "Adalet" Sosyal Demokrat Partisi 20 ve Özbekistan Ekoloji Partisi de 15 sandalyeyi elde etmişti.

